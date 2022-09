Gigi Mitre sobre embarazo de Ale Venturo: “¿Qué explicación le van a dar a la hija de Melissa Paredes?”. | Willax Tv

Tras la confirmación del embarazo de Ale Venturo, diferentes personajes de la televisión peruana han salido a pronunciarse. Gigi Mitre, presentadora de ‘Amor y Fuego’, habló sobre el buen momento que estarían viviendo la empresaria y Rodrigo Cuba.

Para empezar, la conductora de televisión señaló que no es ninguna novedad la gestación de la rubia, pues su programa ya había adelantado el avanzado estado de la empresaria cuando la captaron caminando por la vía pública mostrando su pancita.

“Muchas persona estaban esperando esta publicación, hoy por hoy, decirlo en redes sociales es una forma de oficializarlo algo que en mi opinión ya estaba oficializado con todo los gestos y demostraciones que efectivamente estaba embarazada”, dijo.

Asimismo, Gigi Mitre sostuvo que pese a que Ale Venturo y Rodrigo Cuba en estos momentos se encuentran sumamente felices, ellos tendrán que pensar qué decirle a la pequeña hija del futbolista sobre la llegada de su nuevo hermanito o hermanita, pues el jugador del Sport Boys dijo en una entrevista que la menor no sabía que Alexandra era su pareja.

“Un niño es una bendición, ellos son una pareja estable, sin embargo ahora ellos van a tener que lidiar, independientemente de la felicidad que sientan por la llegada de este nuevo miembro a la familia, qué explicación le van a dar a la hija de Melissa Paredes, donde se supone que Ale Venturo no era su pareja, sino una tía”, añadió.

Otro tema que tendrá que afrontar la pareja es sobre Daniel León, la expareja de la empresaria, con quien todavía se encuentra casado y no ha iniciado los trámites de divorcio. Asimismo, Gigi Mitre resaltó que no era el momento para que ellos formen un familia.

“Ale Venturo aún no está divorciada y acaban, prácticamente, de solucionar la relación de fricción que tenía con el papá de su niña, entonces ahora en una nueva forma o dinámica familiar, si bien para ellos es de felicidad, no creo que sea fácil, pero también creo que no era el momento, el mejor momento”, añadió.

Antes de finalizar, la conductora de ‘Amor y Fuego’ resaltó que la familia que ahora van a confirmar Ale Venturo y Rodrigo Cuba va a necesitar mucha ayuda profesional para poder superar las dificultades que ahora se le van a cruzar en el camino.

“Las cosas ahora han cambiado, ahora ellos van a ser una familia, con un propio hijo de los dos, sumado a que cada uno tiene hijos por su lado, entonces creo que van a necesitar mucha ayuda profesional para que eso funcione bien en lo medida de lo posible”, dijo.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo habrían revelado el sexo de su bebé. (Instagram)

Les desea lo mejor

Gigi Mitre también les deseó mucha felicidad a Ale Venturo y Rodrigo Cuba por convertirse en padres, especialmente por el pequeño o pequeña que viene en camino, quien no tiene la culpa de las decisiones que puedan tomar sus padres.

De otro lado, la presentadora indicó que espera que el bebé nazca totalmente sano. “En todo caso, felicidades, que les salga sanito y que les vaya bien en ese aspecto”, sentenció.

