Rodrigo Cuba ya conocía a la mujer con la que bailó en discoteca, según Gigi Mitre.

El ampay de Rodrigo Cuba sigue dando de qué hablar. Este 04 de octubre, el programa ‘Amor y Fuego’ comenzó con una confesión inesperada. Y es que, la conductora Gigi Mitre reveló que, al parecer, el futbolista ya conocía a la misteriosa mujer con la que se le vio bailando en una discoteca en Piura el pasado jueves 29 de setiembre.

Como se recuerda, el pelotero fue captado abrazando y agarrando de la cintura a una jovencita mientras bailaban reguetón en un evento en el norte del país. Esto ha generado la indignación de muchas personas, por lo que las redes sociales estallaron con memes y comentarios señalando que le habría sido infiel a su actual pareja y madre del bebé que está por nacer, Ale Venturo.

Todo parece indicar que la historia continuará en los próximos días y la confesión de Gigi Mitre ha dejado a más de uno sorprendido. Si bien, la producción de ‘Amor y Fuego’ ya conoce la identidad de la mujer, aún no lo han dicho en televisión nacional, pero sí han revelado que no fue una persona que el deportista conoció recién aquella noche.

“Nos han contado por aquí, que al parecer, la chica con la que bailó no era que ahí nomás la conoció. No era del momento, no que te saco a bailar y te doy un beso, no fue así”, dijo la presentadora causando el asombro de su compañero, quien también se animó a confesar más cosas.

Según Rodrigo González, la joven con la que fue amapyada Rodrigo Cuba ha decidido desaparecer de las redes sociales eliminando todo su contenido para evitar ataques. “Ella ha bloqueado sus plataformas y ha borrado sus fotos, pero ya la tenemos plenamente identificada”.

Cabe mencionar que, hasta el momento ni Rodrigo Cuba ni Ale Venturo se han pronunciado al respecto y no quisieron dar declaraciones cuando el reportero del magazine de ‘Willax TV’ los abordó mientras salían de su local de votación para consultarles sobre dichas imágenes. Ante ello, el integrante del Sport Boys prefirió guardar silencio y subir a su automóvil sin contestar.

Gigi Mitre reveló que le contaron que el futbolista ya conocía a la misteriosa mujer con la que bailó en Piura.

Rodrigo González indignado con el ‘Gato’ Cuba

Rodrigo González lamentó que todo esto esté sucediendo mientras que Ale Venturo está embarazada. Recordemos que, hace algunas semanas la empresaria y el jugador anunciaron a través de sus redes sociales que se encuentran a la espera de su primer hijo en común y se mostraron muy emocionados.

“Una persona enamorada no hace eso, una persona que respeta a su pareja no hace eso. Ni siquiera se frenó un poquito por él (su hijo). Lamento profundamente que Ale Venturo, en el estado en el que está, tenga que ver a su pareja haciendo lo que estamos viendo, pero no somos nosotros los que tenemos que cuidarte, es él (Rodrigo Cuba)”, expresó.

“Ya tuvo lo que quiso, piensa que la tiene librada, que puede hacer lo que quiera y la gente igual lo quiere, lo apoya, igual que Melissa, la inescrupulosa. Ahí está el verdadero Gato, no el que con ayuda de su papi nos ha intentado hacer creer para conseguir ciertas exclusivas que lo ayuden en su camino, que nunca se cuestiona, para tener esa imagen”, agregó.

