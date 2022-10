Gigi Mitre a Ale Venturo por aparecer junto a Rodrigo Cuba en su nuevo local: “¡Date tu lugar!”. (Willax TV)

Gigi Mitre se mostró indignada con la actitud de Ale Venturo. Y es que, la empresaria ha generado el rechazo de múltiples usuarios así como el de la conductora de ‘Amor y Fuego’ al aparecer al lado de Rodrigo Cuba en la inauguración de su nuevo local, pese a las comprometedoras imágenes donde se le ve al futbolista bailando muy pegadito a una mujer en Piura.

Mientras que muchos pensaban que la rubia estaba alejada del padre de su bebé, lo cierto es que han demostrado que están más unidos que nunca. Según las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, el deportista no dudó en acompañar a su enamorada la mañana de este 5 de octubre al nuevo restaurante de su emprendimiento de comida fit en la Universidad de Lima en Surco.

Este hecho generó que Gigi Mitre cuestionara la decisión de Ale Venturo resaltando en todo momento que el comportamiento que tuvo Rodrigo Cuba habría disgustado a cualquier mujer y dejó entrever que su aparición en público habría sido para el beneficio económico de su negocio.

“Él (Rodrigo) ha tenido un comportamiento que a ninguna mujer, aunque no esté embarazada, le gustaría. Si lo quiere perdonas, es asunto de ella, pero fue maquiavélica que al día siguiente (del ampay) hace la inauguración y lo lleva. ¿Cuál era la necesidad de llevar al Gato? Tan importante era el beneficio económico que puede sacar la presencia del Gato, para perder su dignidad. Aunque sea, espera, date un tiempo, date tu lugar”, expresó la figura de Willax TV.

Por su lado, Rodrigo González se sumó a las críticas. “Lo que ha demostrado ella es que lo más importante es el negocio”, indicó, para luego plantear una hipótesis sobre su reconciliación. “Seguramente que el papá (Jorge Cuba) les ha dicho: ‘Ustedes tienen que salir como una pareja firme. Ustedes van a decidir si seguir o terminar. Si vana seguir, salgan de la mano, juntos y fortalezcan el negocio. No tienen por qué comentar, salgan sólidos y a ustedes eso no les parece mal”.

Gigi Mitre indignada con la calma de Ale Venturo, pese al ampay de Rodrigo Cuba. (Captura)

Finalmente, la presentadora insinuó que Ale Venturo se habría aferrado a la familia del futbolista y no quiere separarse. “Creo que a ella se ha aferrado mucho a esa familia, ellos la han acogido, el papá (Jorge Cuba)fascinado con que no esté con Melissa, sino con una chica buena, empresaria. A las mujeres que tenemos dos dedos de frente es un comportamiento inaceptable sobre todo cuando una mujer está embarazada. Si no te respeta cuando recién comienzas y, para colmo, embarazada, cómo será después”.

Conductores de ‘En Boca de Todos’ aseguran que ambos se reconciliaron

Tras ver las imágenes de Rodrigo Cuba y Ale Venturo en su nuevo loca, Maju Mantilla indicó que él le habría pedido perdón por el ampay que protagonizó. “Conversaron y ahora está todo bien entre ellos. Creo que en este momento es donde más tiene que estar a su lado, acompañándola, ayudándola y compartiendo con ella, porque justo está en un momento sensible como es la maternidad y protegerla bastante”.

Por su lado, Ricardo Rondón comentó que la pareja ya habría arreglado sus diferencias y por ese motivo se muestran juntos. Incluso, lo tildó de caballero por no dejarla sola. “Esto confirmaría que al parecer ellos han arreglado sus diferencias de una u otra manera y él acompaña a su señora. Eso me parece un acto de solidaridad en momentos complicados, en donde todo el mundo ha puesto a su pareja en el ojo de la tormenta”.

Rodrigo Cuba aparece en apertura de negocio de Ale Venturo. América TV. 'En Boca De Todos'.

