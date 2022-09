Rodrigo González y Gigi Mitre se ausentaron de 'Amor y Fuego': usuarios exigieron una explicación. | Willax.

Nadie se lo esperaba. ‘Amor y Fuego’ salió al aire este viernes 30 de setiembre con un peculiar detalle: sus conductores se ausentaron. Ni Rodrigo González, ni Gigi Mitre estuvieron al inicio del programa, en su lugar una voz en off anunció las noticias de la farándula.

“Hello. Bienvenidos a todos los sapos y sobrinos de la rana. Iniciamos con ‘Amor y Fuego’ hoy viernes 30 de setiembre, último día del mes. Empezamos con la último de la farándula lorcha, ¿Rodrigo y Gigi dónde están?”, dijo una de las reporteras del programa.

Pese a que esta voz en off señaló que diría el paradero de los conductores de ‘Amor y Fuego’, esto nunca sucedió, pues empezaron a emitir fragmentos de programas pasados, así como lo que sucedió el último jueves.

Los usuarios de Twitter se percataron de este detalle y no dudaron en reclamar a la producción del programa por hacerles creer que Rodrigo González y Gigi Mitre estaban en vivo, cuando en realidad ellos no estaban presentes.

“Qué pasó hoy en el programa ‘Amor y Fuego’, queremos ver a Rodrigo ‘Peluchín’ y a Gigi, justo es viernes”, “Vi que Rodrigo está en Cusco, pero ¿Gigi?”, “Qué pasó con el programa”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe precisar que pese a que en el magazine se emite fragmentos de programas pasados, ellos aseguran que su programación es en vivo, algo que ocasionó que los fans de este espacio se muestren bastante molestos.

De otro lado, a través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Peluchín’ compartió algunos videos de su estadía por el Cusco, lugar en el que se encuentra actualmente. “Mi Cusco querido, cuántas ganas tenía de volver a verte”, escribió.

Magaly le respondió a Rodrigo González

En una entrevista con el diario Trome, Magaly Medina se pronunció sobre su enfrentamiento con Rodrigo González. La ‘Urraca’ indicó que ella es la que escoge a sus enemigos y que no respondería ninguna de las historias que contó el conductor de televisión en su programa.

Como se recuerda, ‘Peluchín’ aseguró que la polémica periodista lo llamaba los sábados en la mañana para pedirle contenido para su programa, además que ella le cerró las puertas cuando intentó ingresar a ATV.

“Mira, no voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy superocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, respondió.

