Giuliana Rengifo pidió la intervención del Ministerio de la Mujer en su pelea con Magaly Medina

Giuliana Rengifo pidió que Magaly Medina pare con los insultos.

Todo parece indicar que la disputa entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina llegará a los tribunales. La actual competidora de ‘El Gran Show’ pidió que el Ministerio de la Mujer sancione a la periodista de espectáculos no solo por insultarla, sino también por atacar a otras mujeres que forman parte del mundo de la farándula.

Según precisó a un diario local, la cumbiambera se siente afectada por los calificativos que tiene la ‘Urraca’ contra su persona, siendo estos últimos “run runa”, “snack” y “roba maridos”, aunque estos siempre fueron lanzados a modo de indirecta en su programa ‘Magaly TV, La Firme’ o en sus redes sociales.

“¿A quién no (le dolería)? Más aún si te señalan o dicen cosas que no son ciertas, pero soy fuerte por mis hijas, mi madre y mis fans que me apoyan siempre. Yo no le he quitado nada a nadie ni tampoco lo haría”, dijo Rengifo en diálogo con Trome.

Giuliana Rengifo y Magaly Medina. (Facebook

Asimismo, la cantante aseguró que, por su parte, no tiene problemas con Magaly Medina debido a su pasada y corta relación amorosa con Alfredo Zambrano, tema que ya considera parte del pasado. Sin embargo, no está dispuesta a seguir soportando sus fuertes calificativos, por lo que solicitó la intervención del Ministerio de la Mujer.

“Llama garrapata a todas las mujeres y eso no puede pasar. Me gustaría que la sancionen, hago un llamado al Ministerio de la Mujer o a alguna institución que se encargue de los medios de comunicación. No puede lanzar calificativos tan fuertes sea para mí o para las mujeres”, enfatizó.

Finalmente, no descartó demandar a Magaly por atentar contra su honor y reputación; y le pidió encarecidamente “que pare con los insultos o que solo me ignore”. “Si hago la denuncia, se sabrá. Tengo pruebas que me respaldan”, puntualizó.

La última indirecta de Magaly Medina

En su programa de espectáculos, Magaly Medina dejó en claro que ella no le pone calificativos a ninguna artista, sino que habla de manera general. Esto sucedió cuando reveló que había invitado a la cantante Marisol a su set para hablar sobre las “robamaridos”, justo después de recordar que Giuliana Rengifo fue ampayada con el exesposo de la ‘Faraona de la cumbia’.

“Vamos a hablar de robamaridos en general. A quién le caiga el guante que se lo chante. Porque en este programa no mencionamos nombres. El que quiera llamarse ‘run runa’ o adjetivos o sustantivos, su problema será. Acá hablamos de un montón de fulanas. Fulana por cierto es un sinónimo de pelandrusca”, comentó entre risas.

Magaly Medina y su indirecta a Giuliana Rengifo: “Si se siente ‘run runa’ no es mi problema”. | ATV

Cabe resaltar que la disputa entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina se inició en el 2015, cuando se especuló que la cumbiambera había iniciado un romance con Alfredo Zambrano, quien estaba separado de la ‘Urraca’ en ese entonces. La pelea se acentuó cuando la ex Agua Bella reveló que sí tuvo algo con el notario, pero que todo sucedió de forma fugaz y cuando él se había dado un tiempo con la periodista de espectáculos.

