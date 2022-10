Marisol responde Giuliana Rengifo: “Hace su papel de víctima, no tiene de otra”

Marisol responde Giuliana Rengifo: “Hace su papel de victima, no tiene de otra” | Magaly TV: La Firme.

Marisol estuvo de invitada en el programa de Magaly Medina, la cumbiambera se refirió a las recientes declaraciones de Giuliana Rengifo en su contra y dejó claro el motivo por el que se distanciaron y no dudó en mandarle duros comentarios.

En una nota del programa ‘Magaly TV: La Firme’, la popular ‘Faraona’ señaló que su colega estaría hablando de su vida privada por necesidad a poder promocionar su música.

“Yo no tengo la culpa de que ella, de repente, por querer promocionar una canción o querer sobresalir como todas, tenga que optar por el discurso barato de ir contando sus intimidades de canal en canal”, señaló al inicio.

Seguido, recordó el conflicto que tuvieron. Marisol aclaró que su colega intentó dejarla como la manzana de la discordia cuando con Rengifo tenía una relación con su manager. Señaló que ya habían terminado su relación cuando la norteña tuvo palabras de halago para su mano derecha del trabajo. Incluso, tiempo después intentó retomar la amistad, pero se la negó.

Marisol responde a Giuliana Rengifo.

“Me quiso dejar por el suelo como si fuera la manzana de la discordia. Un día me manda un mensaje que le gustaría conversar y retomar la amistad, yo la bloqueé. Cómo voy a a ser amiga de alguien que me ha querido dejar por los suelos ante los ojos del público que me sigue y como madre y mujer”, sentenció Ramírez.

Por otro lado, admitió que Rengifo se metió en su relación y fue por ella que se convirtió en una mujer engañada, pero pese a ello se ha mantenido lejos de los escándalos y ha sabido salir adelante sola. “Así como dicen que he sido engaña, si lo he sido. Y he salido adelante sola”, agregó enérgica.

Finalmente, lanzó un duro dardo contra la participante de ‘El Gran Show’ y aseguró que solo está aprovechando a mostrarse como una víctima para seguir promocionando su trabajo musical, ya que eso ‘es lo que sabe hacer’.

“Tal vez está haciendo su papel de victima porque no le queda otra cosa más, más fácil es ese camino para ella. Yo he salido desde abajo, no he salido por mis escándalos o por ir contando mi vida personal, con quién he estado, a quien le he quitado algo”, finalizó.

