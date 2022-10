Gisela Valcárcel deja sola a Giuliana Rengifo en enfrentamiento a Magaly Medina: “Yo no te defenderé”. | América Tv.

Gisela Valcárcel evitó responderle a Magaly Medina tras la ola de críticas que recibió por parte de la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’. Asimismo, la ‘Señito’ dejó en claro que no saldría a defender a nadie de los participante de ‘El Gran Show’, esto luego del pedido que le hizo Giuliana Rengifo.

Todo empezó cuando la cumbiambera le contó a la conductora de televisión que en las últimas semanas ha recibido insultos en televisión y en las redes sociales, por lo que le solicitó su apoyo.

“Es terrible sentirse atacados por todos, insultado, pero Giuliana hoy yo no te defenderé, ni a ti ni a ninguna persona que este aquí, porque considero que ninguna persona necesita defensa. Nuestra mejor defensa siempre debe de ser decir la verdad y expresarla con respeto es lo que promovemos aquí y lo que promuevo en mi casa”, fue la respuesta de Gisela Valcárcel.

Además, la ‘Señito’ indicó que algo que deseaba que se pueda dar en la televisión es que los conductores de los programas de espectáculos se puedan expresar sin ofender a otras personas.

“Decir la verdad sin ofender es algo que en la televisión se va a dar, puede ser que como en muchas ocasiones me señalen como una persona soñadora. He decidido hace tiempo vivir mi vida así como le pido a ustedes que lo hagan, sino te robarían el objetivo”, comentó.

Asimismo, Gisela Valcárcel señaló que le restaba importancia a las críticas ya que ella no podía desviar el objetivo que tiene todos los sábado, el cual es llegar a ‘El Gran Show’ para entretener a su público más fiel.

“Mi objetivo es llegar semanalmente y reírme con ustedes, mi objetivo semanalmente es venir los sábados y presentar el show con cada una de las personas que quiero y convoco, siempre han habido personas polémicas”, añadió.

Finalmente indicó que desde que inició en ‘Aló Gisela’ se ha visto sometida a la opinión pública, por lo que desde aquella fecha escoge a quiénes quiere responder y lo que quiere salir a decir en televisión.

“Nadie debe de someterse al qué dirán, la gente puede hablar lo que quiera, tiene su derecho de hacerlo, pero uno es dueño de lo que contesta y su vida, y yo he decidido hace muchos años, desde 1987, cuando salí. De mí se ha hablado muchísimo y quiero agradecer a quien me aplaude y a quien me pifia, básicamente son personas que de algún modo muestran interés en mi vida. Eso de algún modo me hace sentir agradecida. Me encantaría agradarle a todos, pero el algo que un humano nunca logrará”, precisó.

Gisela Valcárcel y Magaly Medina son conocidas como 'La Señito' y 'La Urraca' por estos motivos. (Captura)

