Giuliana Rengifo confesó que Alfredo Zambrano le pidió una salida pese a estar con Magaly Medina

Giuliana Rengifo no le teme a Magaly Medina. En una reciente entrevista con un medio local, la cantante de cumbia reveló que Alfredo Zambrano, actual esposo de la figura de ATV, intentó salir con ella. Esto sucedió cuando el notario ya se había reconciliado con la presentadora de ‘Magaly TV, La Firme’, motivo por el cual fue rechazado al instante.

Como se recuerda, la cumbiambera confesó en noviembre de 2021 que sí mantuvo un fugaz romance con el abogado, quien se encontraba separado de Medina por aquellos años. Una vez su relación terminó y Zambrano volvió con la periodista, Rengifo prefirió no decir nada para no ser catalogada como la tercera en discordia.

“Cuando pasó todo el tema de que la prensa sacó que yo me había metido en la relación y todo eso, y yo salí a negar que lo conocía por varia gente que me dijo ‘Mejor haz esto’, entonces había pasado regular tiempo”, recordó en diálogo con El Popular.

Indicó que, debido a su silencio, Alfredo Zambrano se comunicó con ella a través de una llamada telefónica para agradecerle por no haber iniciado un escándalo mediático. “Yo no lo he hecho por ti, lo he hecho por mí, por mi madre, por mis hijas y por mi familia, y que esto te sirva como lección para siempre ser sincero y no jugar con fuego”, le contestó Giuliana.

Para su sorpresa, según dijo, el esposo de Magaly Medina pidió verla una vez más. “Me dijo ‘Gracias, me encantaría volver a verte’. Le dije: ‘¿Volver a verme? Estás loco, vete a la… así, simple y llanamente, chau. Yo no estoy con hombres casados ni nada por el estilo’. Osea, yo merezco y todas merecemos lo mejor”, sostuvo.

Vetada de ATV

En esa misma entrevista, Giuliana Rengifo indicó sentirse vetada de ATV nada más ni nada menos que por culpa de Magaly Medina, quien no soportaría ver a la cumbiambera en el canal por su romance con Alfredo Zambrano.

“He querido entrar al 9 (ATV), y no he podido, entonces yo creo que no deberían hacer ese tipo de cosas. Una cosa es tu vida personal y otra cosa es tu carrera, tu trayectoria y lo que tú haces. En realidad lo que yo hago es música, yo no me meto con nadie, y si alguien me provoca, yo soy un ser humano, voy a responder ante las injusticias siempre. A mí no me van a tildar de nada absolutamente, por más que sea Magaly Medina, Karla Tarazona o lo que fuese”, dijo. “

“Al final cuando uno se muere, todos somos iguales, y yo creo que acá no debería ser eso. Lo pasado, pasado, yo creo que ella es la reina del show y debe estar acostumbrada a estas cosa. Osea, ¿ella sí puede rajar y ponerle apodos a la gente? ¿Bajarles la moral y dañar psicológicamente a la gente, a nosotros los artistas? Pero, cuando ella recibe su propia medicina, dice ‘Se está colgando’”, añadió indignada.

