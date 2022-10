Giuliana Rengifo contó por qué lloró desconsoladamente en la primera edición de ‘El Gran Show’

Giuliana Rengifo cuenta por qué estaba llorando en 'El Gran Show'. América TV|Más Espectáculos.

Giuliana Rengifo en las últimas semanas se ha encontrado en el centro de la noticia por su enfrentamiento con Magaly Medina, quien dejó entrever que la cumbiambera se metió en el matrimonio de un conocido notario de Pucallpa.

Tras salir a responder a la ‘Urraca’ en diferentes oportunidades, Gisela Valcárcel decidió llamar a la cantante para que forme parte de ‘El Gran Show’, siendo presentada como la primera participante de este show que ha vuelto después de un año.

Durante el primer programa, Giuliana Rengifo se mostró bastante sensible al ver a Melissa Paredes en la pista baile. La modelo llegó a este reality de la ‘Señito’ para contar su verdad luego de haber protagonizado un enfrentamiento mediático con su exesposo Rodrigo Cuba.

Asimismo, la cumbiambera fue captada llorando desconsoladamente cuando la exconductora de televisión se refería al duro momento que atravesaba por encontrarse separa de su pequeña, pues ella actualmente se encuentra viviendo con su abuela paterna por disposición del Ministerio de la Mujer.

La cantante aclaró que se sintió bastante identificada con el caso de Melissa Paredes, y es que desde hace algún tiempo no puede estar al lado de su hija por temas personales, pero aclaró que lleva una buena relación con su expareja.

“Yo me identifico como madre (con Melissa Paredes), mas allá de como artista o como personaje, como madre. Me chocó mucho porque yo ahorita todo este tiempo, hasta el próximo año, yo estoy separada de mi bebé también por temas personales y, pero no porque esté mal con el papá”, confesó para ‘América Espectáculos’.

Giuliana Rengifo señaló que en los últimos años ha hecho muchos cambios en su vida, el cual no le permite estar todo el tiempo al lado de la menos, por ello, el papá de su pequeña la ayuda con la crianza.

Giuliana Rengifo habla de sus relaciones con el notario.

“Ella es pequeña todavía, mi otra hija está en la universidad, hay muchos gastos, el papá me ayuda en tenerla, eso no me hace mala madre porque los papás también tienen derecho de estar con sus hijos”, comentó.

Además, señaló que para ellas es muy desagradable no estar con su hija todos los días y escuchar sus palabras. “No tenerla a ella todos los días, que me diga ‘mamá te amo’ sí es fuerte es por eso que lloré bastante con Melissa, su caso es diferente, claro, es más duro. Pero estar sin tu hija duele mucho, necesitas mucha ayuda”, agregó.

