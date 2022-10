Giuliana Rengifo y Leysi Suárez tuvieron tenso intercambio de palabras en ‘El Gran Show’

Giuliana Rengifo y Leysi Suárez tuvieron fuerte intercambio de palabras en 'El Gran Show'' | América TV

Un tenso momento se vivió en la segunda gala de ‘El Gran Show’, emitido este último sábado 8 de octubre. Giuliana Rengifo y Leysi Suárez discutieron en plena transmisión en vivo del programa de Gisela Valcárcel debido al puntaje que ambas recibieron en la edición anterior. “No somos amigas”, afirmaron durante los ensayos, para luego decirse de todo frente a cámaras.

Todo empezó porque la exvocalista de Agua Bella no estuvo de acuerdo con la alta calificación que obtuvo Suárez en la primera gala. “Lo que vi no era para un 10. Pude notar que tuvo varios errores, casi se cae, pisó mal”, expresó Giuliana indignada, sin imaginar que Leysi también tendría críticas hacia su presentación.

“Yo la he visto muy floja, yo la vi que estaba un poco pesada”, explicó la bailarina y exvedette, quien terminó siendo confrontada por Rengifo durante los ensayos. “¿Cómo eres capaz de decir que he estado pesada? Has dicho que estaba pesada, que he estado obesa. Jamás nos hemos tomado el café, amigas no somos”, sostuvo.

'El Gran Show' y Giuliana Rengifo en su primera presentación. (América TV)

Debido a este corto impasse tras bambalinas, la intérprete de “Corazón” afirmó que no es una gran bailarina, pues toda su vida se ha dedicado al canto y no al baile. “Leysi es bailarina profesional de cumbia hace muchos años, y yo siempre hago el 80% canto. Toda la vida, desde que he estado en Agua Bella, siempre he sido canto”, se defendió así la archienemiga de Magaly Medina.

Se enfrentaron en vivo

Ya cuando ambas estaban en vivo, Leysi Suárez arremetió contra Giuliana Rengifo. Aseguró que ella nunca la consideró su amiga y que, efectivamente, la vio “pesada” durante su última presentación, puesto que su bailarín a duras penas pudo cargarla.

“A mí me parece que no tiene por qué decir ‘no somos amigas’. Yo tampoco me he tomado el té con ella y tampoco quiero ser su amiga. Por otro lado, me gusta que me tome como profesional porque no he tomado clases de baile. Yo estoy aquí para darlo todo. Ella tiene conflictos con todos. Si he dicho que está muy pesada es porque es así. Le he prometido a su bailarín darle un potecito de maca para que pueda levantarla”, dijo para sorpresa de Gisela Valcárcel.

Rengifo no se quedó atrás. “Las cosas como son, yo siempre seré sincera así le caiga pesada a quien le caiga. Yo soy directa, yo con ella no somos amigas. No nos hemos tomado el café. Somos colegas, trabajamos en el mismo rubro hace muchísimos años. Ella es bailarina, mientras que ella adorna los escenarios y yo canto”, acotó molesta. “La que tiene más trabajo soy yo”, respondió rápidamente Leysi.

Ya para dar finalizado el tenso momento, la conductora de ‘El Gran Show’ invitó a ambas participantes a enfrentarse en un versus en la próxima gala, la cual medirá el talento de Leysi Suárez y Giuliana Rengifo en baile y canto. “Me parece bien. ¡Pero no playback, ojo! Que sea en vivo, que sea en vivo la voz”, agregó la ex Agua Bella.

Giuliana Rengifo y Leslie Suárez se enfrentaron en la segunda gala de 'El Gran Show'. (América TV)

