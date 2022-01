Ebelin Ortiz lloró al revelar que se sometería a una cirugía para extirpar su útero

Ebelin Ortiz contó en Instagram que se quitará el útero. (Foto: Instagram)

La actriz Ebelin Ortiz se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras someterse a una histerectomía, cirugía que consiste en la extirpación del útero, el cuello del útero, los ovarios y las trompas de Falopio.

La cantante de música afroperuana decidió realizar una transmisión en vivo el pasado 05 de enero a través de su cuenta de Instagram para contarle a sus más de 30 mil seguidores que se iba a realizar dicha intervención quirúrgica.

Asimismo, explicó un poco más las razones por la cuál decidió operarse y contó sus temores respecto a los riesgos que conlleva. Es así que mientras se encontraba interactuando con los usuarios, Ortiz no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

“A las mujeres que están pasando por lo mismo que nosotros, sí es complicado, es difícil, uno siente que está quedándose inválida, pero, en verdad, no. Todos somos seres que damos vida, y no únicamente por alguien que nazca de nosotros”, dijo en su red social.

Durante su extenso vídeo, la actriz de teatro dejó entrever qué fue lo que la motivó a someterse al tratamiento que termina con los periodos menstruales y la oportunidad de concebir hijos.

“Yo vengo desde hace un buen tiempo, desde que empezó el confinamiento, en un proceso de soltar para hacer el viaje más ligero. Mi misión en la vida es viajar ligera. (…) A veces también es necesario deshacerse de las cosas que no necesitas, yo soy de las que está convencida que, si no has usado algo en dos años, ya no lo vas a usar y debes deshacerte de eso”, sentenció.

Por otro lado, escribió como descripción del clip un mensaje para todas las mujeres que no cuentan con su útero. “Nuestro poder creativo, nuestro poder creador, no se encuentra en nuestro útero: se encuentra en nuestra mente. Es a partir de nuestros pensamientos, deseos e imaginación que producimos. Mujeres, no permitamos que nos anulen por no tener útero, pues somos creadoras per se”.

Cabe resaltar que, este 06 de enero Ebelin Ortiz estuvo informando en las historias de su cuenta de Instagram que salió airosa de la intervención ya que publicó una serie de fotografías desde la cama del hospital así como la visita de su madre.

Foto: Instagram

¿QUIÉN ES EBELIN ORTIZ?

Ebelin Francisca Cebelin Ortiz González nació el 05 de febrero del año 1974 y se ha convertido en una conocida actriz peruana de teatro y telenovelas, presentadora de televisión y cantante de música afroperuana.

Comenzó su carrera artística como “burbujita” en el elenco infantil de Yola Polastri y posteriormente ha participado en múltiples montajes teatrales así como en diferentes series y películas, además destacó en espectáculos de improvisación y unipersonales.

En el 2005 fue escogida para ser la conductora del programa familiar “Nuestra Casa”, que fue trasmitido por la señal de Latina Televisión. En el 2008, participó en el reality “Bailando por un sueño” conducido por Gisela Valcárcel, quedando en el séptimo puesto.

En 2009 debutó como cantante con Negra Soy, un repertorio de música afroperuana que fue presentado por el “Centro Cultural Negro Continuo”, y lanzó su primer disco homónimo, de repertorio afroperuano.

Entre sus últimas apariciones en la pantalla chica ha sido su papel en la teleserie “El último Bastión” en el 2018. Asimismo, fue concursante del programa “La Máscara” en el 2020. Además, se le vio actuar en la película “Locos de amor 3″, que fue estrenada en el 2020.

SEGUIR LEYENDO