Perú

Corredor Rojo en Ate: Esta ruta desvía su recorrido por obras en avenida Nicolás Ayllón

La modificación en el trayecto de los buses genera dificultados a miles de vecino, mientras avanza la recuperación de espacios públicos por parte de la Municipalidad de Lima

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Av. Nicolás Ayllón en Ate.
Av. Nicolás Ayllón en Ate.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó este miércoles 13 de mayo que la ruta 209 del Corredor Rojo cambia parte de su recorrido por obras en la avenida Nicolás Ayllón, en Ate.

Este ajuste implica que, de manera temporal, los buses solo llegarán hasta el paradero Ceres, en el distrito de Ate, mientras se desarrollan los trabajos impulsados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

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De acuerdo con el anuncio oficial publicado en las plataformas digitales de la ATU, la alteración del trayecto responde a las labores de recuperación de espacios públicos y mejoramiento vial que se llevan a cabo en la Carretera Central, específicamente en la referida avenida.

Esta decisión afecta la conectividad habitual de cientos de pasajeros que diariamente utilizan la ruta 209 para desplazarse entre Ate y San Miguel, cruzando por distritos como La MolinaSurcoSan BorjaSan LuisSan Isidro y Lince.

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El organismo de transporte detalló que los buses circularán ahora por las avenidas Vista Alegre, Javier Prado y Prolongación Javier Prado en ambos sentidos.

Esta modificación busca mantener la movilidad de los usuarios en medio de las restricciones generadas por el cierre parcial de la vía principal.

Además, la entidad advirtió que los paraderos Tagore, Los Ángeles y Soldadura permanecerán fuera de servicio hasta que se culmine la intervención municipal.

Según la ATU, personal de orientación ha sido desplazado a los alrededores del paradero Ceres para guiar a quienes utilizan el servicio hacia los nuevos puntos habilitados para abordar los buses.

La recomendación se dirige especialmente a los vecinos de la zona y a los usuarios frecuentes, a fin de que puedan planificar sus desplazamientos y evitar contratiempos durante las próximas semanas de ejecución de obras.

peru vs republica dominicana
- crédito Andina

Obras y operativos

El cierre parcial de la avenida Nicolás Ayllón responde a un operativo de recuperación de espacios públicos en el tramo comprendido entre las cuadras 44 y 45 de esta arteria, en el distrito de Ate.

La acción, supervisada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, permitió liberar más de 2.300 metros cuadrados y 280 metros lineales de vías metropolitanas, según la información proporcionada por la Municipalidad de Lima.

El operativo incluyó la demolición de construcciones irregulares que, durante más de dos décadas, ocuparon el espacio público y limitaron el tránsito en el sector. Trascendió que un contingente de 700 agentes policiales acompañó la intervención, que contempló notificaciones previas y exhortaciones al retiro voluntario de las estructuras.

La comuna limeña aclaró a través de sus canales oficiales que la medida no constituyó un desalojo, sino una acción basada en la ordenanza municipal que protege la integridad de las vías metropolitanas.

Tras la liberación del área, equipos municipales iniciaron labores de limpieza, remoción de escombros y trabajos con maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad y reforzar la seguridad en la zona intervenida.

Estas acciones forman parte de un plan más amplio orientado a la modernización y ampliación de la Carretera Central, una de las rutas de acceso fundamentales hacia Lima Este.

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