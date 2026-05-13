Hayley Williams de Paramore anuncia concierto en Lima: precios, zonas y link oficial de entradas

Hayley Williams vibrará con sus seguidores peruanos en Costa 21.

La cantante y compositora Hayley Williams, reconocida mundialmente como la voz principal de Paramore, llegará a Lima para presentar su aclamado proyecto solista “The Hayley Williams Show”.

El concierto se realizará el 20 de noviembre en Costa 21, San Miguel, y promete ser uno de los eventos más esperados del año para los seguidores del rock alternativo y el pop contemporáneo.

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Link oficial y fechas de venta

La preventa exclusiva HW HQ ya está disponible hasta agotar stock, y es válida solo para quienes se registren en la página oficial de Hayley Williams. Esta etapa de preventa cuenta con un stock de 9,000 entradas y requiere el uso de un código secreto. La venta general comenzará el jueves 14 de mayo a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, único canal autorizado. Se recomienda no comprar entradas fuera de los canales oficiales para evitar inconvenientes.

Precios y sectores

Según la información oficial y los documentos adjuntos, los precios de las entradas para el concierto de Hayley Williams en Lima, según sector y etapa de venta, son los siguientes:

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Campo A

S/ 346.50 (Preventa HW HQ )

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S/ 385.00 (Precio Full )

S/ 308.00 (Personas con Discapacidad)

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(Captura de pantalla/Paramore)

Campo B

S/ 175.50 (Preventa HW HQ )

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S/ 195.00 (Precio Full )

Silla de Ruedas

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S/ 308.00

- Preventa HW HQ: Del 12 al 13 de mayo de 2026 o hasta agotar stock.

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- Precio Full: Desde el 14 de mayo al 20 de noviembre de 2026 o hasta agotar stock.

- Entradas para personas con discapacidad: Se requiere acreditación oficial y DNI. Solo se permite la compra de una entrada por persona acreditada (stock limitado a cinco entradas).

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Límite de compra: máximo 4 entradas por cliente.

Ubicación referencial y zonas

El evento estará dividido en dos sectores principales frente al escenario:

Campo A: zona más cercana al escenario, incluye área para sillas de ruedas.

Campo B: zona posterior, con visibilidad al escenario.

Fans esperan el debut solista de Hayley Williams en el escenario limeño. Estos son los precios de las entradas.

Público recomendado y acceso de menores

Público recomendado: mayores de 14 años.

Ingreso de menores: desde los 10 años acompañados de un familiar directo (padre o madre) y ambos deben tener entrada. No se permitirá el ingreso de menores de 10 años.

Para ingresar se podrá solicitar el DNI tanto del menor como del adulto.

Detalles del evento

Recinto: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel, Lima.

Hora de inicio: 21:00 (9:00 p.m.).

Duración estimada: 2 horas.

Ingreso: Presentar ticket físico o E-Ticket. La descarga de E-Tickets estará habilitada dos días antes del evento.

Restricciones: El ingreso después de la hora señalada quedará sujeto a las reglas del organizador y del local. No se permitirá el reingreso.

Sobre Hayley Williams y su tour

Hayley Williams presentará su álbum más reciente, “Ego Death At A Bachelorette Party”, y repasará material de sus tres discos solistas junto a sorpresas en el escenario. La artista ha sido reconocida por Billboard, Paste, Rolling Stone y otros medios internacionales como una de las voces más influyentes y versátiles del rock contemporáneo, además de cosechar tres premios GRAMMY y colaborar con artistas de la talla de Taylor Swift, Turnstile y Moses Sumney.

El regreso de Hayley Williams a Lima, esta vez como solista, marca un hito para la escena musical peruana. La expectativa es alta y se recomienda a los fans asegurar sus entradas desde el primer día de venta para no perderse un espectáculo único en la Costa Verde.

La vocalista de Paramore prepara un show inolvidable en Lima.