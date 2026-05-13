Hayley Williams de Paramore anuncia concierto en Lima: precios, zonas y link oficial de entradas

La cantante y compositora Hayley Williams, reconocida mundialmente como la voz principal de Paramore, llegará a Lima para presentar su aclamado proyecto solista “The Hayley Williams Show”.
El concierto se realizará el 20 de noviembre en Costa 21, San Miguel, y promete ser uno de los eventos más esperados del año para los seguidores del rock alternativo y el pop contemporáneo.
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Link oficial y fechas de venta
La preventa exclusiva HW HQ ya está disponible hasta agotar stock, y es válida solo para quienes se registren en la página oficial de Hayley Williams. Esta etapa de preventa cuenta con un stock de 9,000 entradas y requiere el uso de un código secreto. La venta general comenzará el jueves 14 de mayo a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, único canal autorizado. Se recomienda no comprar entradas fuera de los canales oficiales para evitar inconvenientes.
Precios y sectores
Según la información oficial y los documentos adjuntos, los precios de las entradas para el concierto de Hayley Williams en Lima, según sector y etapa de venta, son los siguientes:
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Campo A
S/ 346.50 (Preventa HW HQ )
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S/ 385.00 (Precio Full )
S/ 308.00 (Personas con Discapacidad)
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Campo B
S/ 175.50 (Preventa HW HQ )
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S/ 195.00 (Precio Full )
Silla de Ruedas
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S/ 308.00
- Preventa HW HQ: Del 12 al 13 de mayo de 2026 o hasta agotar stock.
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- Precio Full: Desde el 14 de mayo al 20 de noviembre de 2026 o hasta agotar stock.
- Entradas para personas con discapacidad: Se requiere acreditación oficial y DNI. Solo se permite la compra de una entrada por persona acreditada (stock limitado a cinco entradas).
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Límite de compra: máximo 4 entradas por cliente.
Ubicación referencial y zonas
El evento estará dividido en dos sectores principales frente al escenario:
- Campo A: zona más cercana al escenario, incluye área para sillas de ruedas.
- Campo B: zona posterior, con visibilidad al escenario.
Público recomendado y acceso de menores
- Público recomendado: mayores de 14 años.
- Ingreso de menores: desde los 10 años acompañados de un familiar directo (padre o madre) y ambos deben tener entrada. No se permitirá el ingreso de menores de 10 años.
- Para ingresar se podrá solicitar el DNI tanto del menor como del adulto.
Detalles del evento
- Recinto: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel, Lima.
- Hora de inicio: 21:00 (9:00 p.m.).
- Duración estimada: 2 horas.
- Ingreso: Presentar ticket físico o E-Ticket. La descarga de E-Tickets estará habilitada dos días antes del evento.
- Restricciones: El ingreso después de la hora señalada quedará sujeto a las reglas del organizador y del local. No se permitirá el reingreso.
Sobre Hayley Williams y su tour
Hayley Williams presentará su álbum más reciente, “Ego Death At A Bachelorette Party”, y repasará material de sus tres discos solistas junto a sorpresas en el escenario. La artista ha sido reconocida por Billboard, Paste, Rolling Stone y otros medios internacionales como una de las voces más influyentes y versátiles del rock contemporáneo, además de cosechar tres premios GRAMMY y colaborar con artistas de la talla de Taylor Swift, Turnstile y Moses Sumney.
El regreso de Hayley Williams a Lima, esta vez como solista, marca un hito para la escena musical peruana. La expectativa es alta y se recomienda a los fans asegurar sus entradas desde el primer día de venta para no perderse un espectáculo único en la Costa Verde.