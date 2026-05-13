Camión se vuelca en la Costa Verde a la altura de La Pampilla y provoca cierre temporal de vía en Miraflores

Un accidente de tránsito registrado en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla en Miraflores, provocó el cierre temporal de la vía en sentido sur a norte y generó congestión vehicular en la zona. Un camión se volcó en plena pista, lo que obligó a la intervención de bomberos, Policía Nacional y personal municipal para asegurar el área y realizar las labores de retiro de la unidad. Fuente: Canal N

Un accidente de tránsito registrado en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla en Miraflores, provocó el cierre temporal de la vía en sentido de sur a norte durante la mañana de este miércoles. La restricción afectó el flujo vehicular entre los distritos del sur de Lima y el Callao, generando una intensa congestión en una de las arterias más transitadas de la capital.

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Miraflores, un camión se volcó en plena vía, lo que obligó a interrumpir el tránsito mientras se desarrollaban las labores de emergencia y el retiro del vehículo pesado. El incidente ocurrió cerca de las 11:00, y las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas ante la magnitud del congestionamiento.

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Según reportó el Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional, no se registraron personas heridas ni la participación de otros vehículos en el accidente. El cierre de la vía generó una fila de vehículos que se extendía desde Chorrillos y Barranco hasta San Isidro y el Callao, impactando especialmente a quienes transitaban en dirección norte.

Bomberos y policías atienden el vuelco de un camión en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla en Miraflores, provocando el cierre de la vía en sentido sur-norte y una gran congestión vehicular. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Camión vuelca en vía del sur de Lima y genera cierre temporal del tránsito

Imágenes difundidas por medios como Canal N mostraron al camión volcado sobre la pista y en sentido contrario al tránsito habitual. La unidad, que presuntamente transportaba alimentos refrigerados, quedó recostada cerca del acantilado, en la vía que conecta los principales distritos del sur limeño con el centro y norte de la ciudad.

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El accidente se produjo en una zona donde la velocidad máxima permitida es de 60 km/h. Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, la posición del camión sugería una maniobra inesperada o pérdida de control, ya que terminó en dirección opuesta al flujo vehicular. Las autoridades locales informaron que la vía de sur a norte, específicamente a la altura de la playa La Pampilla, permaneció cerrada por varias horas mientras se retiraba la unidad y se aseguraba el área.

La restricción generó un aumento considerable en el tiempo de desplazamiento para conductores y pasajeros. Personal de serenazgo y de la Municipalidad de Miraflores colaboró en el control de la emergencia, mientras que los bomberos se encargaron de verificar que no existieran riesgos adicionales derivados de posibles fugas o derrames del camión volcado.

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Personal del departamento de bomberos trabaja en la escena de un accidente con un camión blanco volcado en la carretera, con un camión de remolque preparándose para las labores de recuperación. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Tránsito en la Costa Verde se normaliza progresivamente tras el incidente

Hasta el lugar del accidente acudieron rápidamente unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y efectivos de la Policía Nacional, quienes coordinaron el cierre parcial de la vía y las maniobras para restablecer la seguridad en el área. La Municipalidad de Miraflores emitió alertas preventivas a través de sus redes sociales, instando a los conductores a evitar la zona y utilizar rutas alternas.

Durante las labores de emergencia, los agentes de tránsito implementaron desvíos para distribuir la carga vehicular hacia las salidas de Barranco y la subida Balta, buscando reducir el impacto de la congestión. La intervención de las autoridades fue clave para evitar incidentes adicionales y agilizar el retiro del camión, que demandó el trabajo conjunto de grúas y personal especializado.

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El incidente fue monitoreado en tiempo real por cámaras de seguridad municipales y reportado constantemente por medios como Agencia Andina, que confirmaron la normalización progresiva del tránsito una vez finalizadas las maniobras de limpieza en la vía.

Una furgoneta blanca ha volcado en el carril central de una concurrida autopista, requiriendo la intervención de agentes de tráfico para gestionar la emergencia y el flujo vehicular. (Foto: Agencia Andina)

Posible falla mecánica o maniobra brusca bajo análisis tras accidente en Miraflores

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional y del serenazgo de Miraflores, el accidente no dejó personas heridas. Tampoco se identificó la participación de otros vehículos en el hecho, lo que facilitó las labores de atención y permitió el retiro del camión sin mayores complicaciones para los equipos de emergencia.

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El conductor de la unidad fue evaluado por personal médico en el lugar y no presentó lesiones de gravedad. Las autoridades destacaron que la rápida intervención de los bomberos y agentes de tránsito contribuyó a evitar daños mayores y a restablecer el orden en la zona afectada.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan. Entre las hipótesis iniciales mencionadas por los responsables del operativo se consideran una posible maniobra brusca, una falla mecánica o la pérdida de control del camión frigorífico. La Municipalidad de Miraflores informó que se recopilarán imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer el origen del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

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El tránsito en la Costa Verde fue restablecido de manera progresiva en horas del mediodía, aunque se reportaron demoras residuales en los accesos principales. Las autoridades recomendaron a los conductores mantener la prudencia y respetar los límites de velocidad en la zona, especialmente en tramos de acantilado con alta circulación.