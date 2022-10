Magaly Medina confrontó a Gisela Valcárcel y los memes explotaron en redes sociales

Los usuarios reaccionaron con divertidos memes tras la respuesta de Magaly Medina a Gisela Valcárcel.

La noche del lunes 3 de octubre, los televidentes fueron testigos de uno de los enfrentamientos más esperados de la TV peruana. Magaly Medina finalmente le contestó a Gisela Valcárcel, luego que la conductora de ‘El Gran Show’ la acusara de haberla atacado por largo tiempo. “Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño. Eres tú quien va a pagarla carísimo”, le había dicho durante el estreno de su reality de baile.

Como era de esperarse, la ‘Urraca’ no se quedó callada y aseguró que siempre ha pensado que Valcárcel es una persona de doble moral, pero jamás imaginó que sería “mentirosa a morir” frente a cámaras. “La desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades. No se lo voy a permitir porque yo he sido la persona que la ha desenmascarado. No me merece ningún respeto”, sostuvo.

A fin de mostrar la verdadera personalidad de la ‘Señito’, Medina difundió un vídeo del mes de mayo del 2007. En el clip, se ve a Gisela Valcárcel enfrentando a uno de sus reporteros, bastante disgustada por haber sido grabada sin su autorización. En medio del altercado, la rubia presentadora lanzó la siguiente frase: “Soy yo la que ha hecho una carrera para que tú comas”.

Tras ello, Magaly Medina aseguró que la figura de América TV jamás ha puesto “la otra mejilla” ante sus críticas, pues la ha denunciado ante el Poder Judicial innumerables veces. “Está bien que toda la vida has sido una ‘Cantinflas’, pero ahora bien merecido que tienes esa que te dicen ‘Farisela’”, señaló. Asimismo, negó haber llorado en su hombro y le recordó que fue ella quien la defendió la vez que Javier Carmona le fue infiel con Tula Rodríguez.

Usuarios reaccionaron con memes

Las declaraciones de Magaly en ‘Magaly TV, La Firme’ sorprendieron a más de uno, pues pocos recordaban el impasse de Gisela Valcárcel con uno de los reporteros de la ‘Urraca’. Además de ello, muchos aplaudieron a Medina por cantarle sus ‘verdades’ a la conductora de ‘El Gran Show’, quien tiene como participantes a varias figuras ampayadas por el programa de ATV. Por supuesto, los memes no se hicieron esperar. Estos fueron los más divertidos.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

Durante la primera gala de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel impactó al Perú entero al convocar nuevamente a Melissa Paredes, quien había sido retirada de ‘Reinas del Show’ tras ser ampayada besando a uno de los bailarines del programa. Pese a ello, la ‘Señito’ salió en su defensa y arremetió contra Magaly Medina en plena transmisión en vivo.

“En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho. Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, le dijo bastante seria.

Pero lo más sorprendente de todo fue cuando aseguró que la ‘Urraca’ lloró en sus brazos. “Me acusaste de drogadicta, de que una mujer me podía gustar a mí, el olvido no existe pero sí el perdón. Un día cuando yo te vi llorar a ti y cuando te acercaste a mi llorando, y así te presentaste, te di la mano. Y hasta te dije ‘que todo iba a pasar’”, contó la rubia.

“No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda. Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión a los anunciantes, así como permiten mi presencia en el escenario, permiten esto, los dueños de los canales, permiten esto”, sentenció.

Gisela Valcárcel estrenó una nueva temporada de 'El Gran Show'. (Instagram)

