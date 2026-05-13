Perú destaca en ranking mundial de montañas de colores con Pallay Punchu y Vinicunca, dos paisajes únicos de Cusco

Pallay Punchu y Vinicunca posicionan a Perú entre los destinos internacionales asociados a montañas multicolores. Composición: Infobae

Las montañas de colores ocupan cada vez más espacio en las rutas turísticas internacionales y también en las conversaciones sobre conservación natural. Estas formaciones, marcadas por minerales acumulados durante millones de años, muestran paisajes poco habituales incluso para regiones acostumbradas a grandes cordilleras. En Perú, dos de esos escenarios destacan dentro del circuito andino: Pallay Punchu y Vinicunca, ubicadas en Cusco y convertidas en puntos de interés para visitantes nacionales y extranjeros, según National Geographic.

La presencia de franjas rojizas, verdes, doradas o violetas no responde a fenómenos recientes. Especialistas explican que estos tonos aparecieron por procesos geológicos vinculados a la sedimentación y la oxidación mineral. El resultado quedó expuesto tras movimientos tectónicos y cambios climáticos que transformaron el relieve de distintas partes del mundo.

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En los Andes peruanos, estas montañas también forman parte de la vida cotidiana de comunidades altoandinas. Algunas zonas conservan usos tradicionales de plantas nativas y mantienen rutas de caminata que ahora reciben un flujo constante de turistas. El interés internacional por estos paisajes colocó a Perú dentro de una lista mundial de destinos naturales asociados a montañas multicolores.

Pallay Punchu gana presencia en las rutas turísticas de Cusco

Machu Picchu Org

Pallay Punchu se ubica en el distrito de Layo, provincia de Canas, en la región Cusco. La montaña supera los 4.700 metros sobre el nivel del mar y presenta una combinación de tonos rojizos, marrones y verdes distribuidos en líneas pronunciadas sobre sus laderas.

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El nombre significa “poncho adornado” en quechua. La denominación surgió por el parecido entre las franjas minerales y los tejidos tradicionales andinos. Según la información difundida sobre la zona, la formación geológica concentra cerca de 250 millones de años de procesos naturales.

El acceso principal incluye una caminata de entre 45 minutos y una hora hasta el mirador. El recorrido atraviesa zonas de altura con bajas temperaturas y caminos inclinados. La ruta ganó notoriedad en los últimos años por la difusión de fotografías y videos publicados por visitantes.

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Las comunidades cercanas también relacionan el lugar con prácticas tradicionales. En las faldas de la montaña crece el sasawi, planta nativa utilizada para tratar afecciones respiratorias dentro de la medicina tradicional andina.

Vinicunca mantiene su posición como uno de los principales destinos andinos

Montaña de 7 colores. (Andina)

La montaña Vinicunca, conocida también como montaña arcoíris, figura entre los paisajes más visitados de Cusco. El lugar alcanza los 5.200 metros sobre el nivel del mar y muestra capas minerales con tonos turquesa, dorados, lavanda y rojizos.

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Los colores aparecieron por acumulación de sedimentos minerales a lo largo de millones de años. El relieve quedó expuesto tras procesos geológicos y climáticos que afectaron la cordillera andina.

La ruta exige una caminata extensa y condiciones físicas adecuadas para enfrentar la altitud. El mal de altura constituye uno de los principales riesgos para quienes realizan el recorrido. Pese a ello, Vinicunca conserva alta demanda turística durante gran parte del año.

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El crecimiento del flujo de visitantes también impulsó servicios de transporte, alimentación y guiado turístico en las comunidades cercanas. Cusco concentra actualmente gran parte de las rutas vinculadas al turismo de naturaleza en Perú.

Montañas multicolores aparecen en distintas regiones del mundo

Cerro de los 7 colores

Fuera de Perú, otras formaciones geológicas presentan características similares. En China, el Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia ocupa más de 300 kilómetros cuadrados en la provincia de Gansu. La UNESCO reconoce el lugar como Patrimonio de la Humanidad. La zona también funciona como refugio de cerca de 400 especies consideradas raras o en peligro de extinción.

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En Argentina, el Cerro de Hornocal se levanta cerca de Humahuaca y recibe el nombre de Montaña de los 14 Colores. Las franjas visibles sobre la serranía surgieron por erosión en ángulo sobre capas rocosas paralelas.

Islandia también integra la lista con Landmannalaugar, área cubierta por nieve durante gran parte del año. Sus montañas de riolita producen tonalidades verdes, amarillas, rosadas y grises. El lugar además cuenta con aguas termales y rutas de senderismo.

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En Estados Unidos, Painted Hills forma parte del Monumento Nacional de los Yacimientos Fósiles de John Day, en Oregón. Las capas de colores se originaron por la presencia de limolita, pizarra, lignito y cenizas volcánicas acumuladas durante millones de años.

Turismo y conservación marcan debate en destinos naturales

El incremento de visitantes en montañas de colores abrió discusiones sobre preservación ambiental y control turístico. Algunos destinos reportaron daños ocasionados por personas que abandonan senderos autorizados o extraen minerales y fósiles.

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En Painted Hills, autoridades y administradores del área advirtieron sobre el impacto provocado por visitantes que alteran el terreno. La recomendación principal consiste en respetar las rutas delimitadas y evitar cualquier intervención sobre las formaciones geológicas.

En Perú, operadores turísticos y comunidades locales mantienen controles de acceso y acompañamiento para recorridos de altura. Las rutas hacia Pallay Punchu y Vinicunca dependen además de condiciones climáticas que pueden variar con rapidez en la cordillera andina.

Lista completa de montañas y ubicación por país

Pallay Punchu — Perú

Vinicunca — Perú

Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia — China

Cerro de Hornocal — Argentina

Landmannalaugar — Islandia

Painted Hills — Estados Unidos