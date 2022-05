Evelyn Ortiz: “Nunca me perdonaron que me haya metido con Magaly Medina” | ENTREVISTA

Evelyn Ortiz es consciente de que su vida artística se debe, en buena parte, al legado de quienes la antecedieron. Entre ellas, la recordada compositora y coreógrafa Victoria Santa Cruz. Es así que su más reciente homenaje busca unir el legado de la autora de “Me gritaron negra” con las experiencias de vida de Ortiz. En conversación con Infobae, la actriz afroperuana habló de Victoria, racismo y su paso por la televisión nacional.

¿Por qué Victoria Santa Cruz ya no solo es importante para la cultura afroperuana sino para la peruana en general?

Si bien Victoria habla de racismo hacia lo afro, llegó un momento en su búsqueda personal que se enfocó en el individuo. Habla de cómo nos referimos al enemigo como otro cuando resulta que somos nosotros mismos. Ella habla de esa dualidad que tenemos los seres humanos, deja de tener un discurso meramente contra el racismo y habla del ser humano, de cómo nosotros mismos nos podemos jugar malas pasadas.

Habiendo crecido todos en una sociedad tan racista, no hay manera de no reconocer que cargamos con ello.

Como dice Victoria: “El enemigo está en casa”. Nosotros mismos generamos racismo, discriminación, sexismo y homofobia. Podemos verlo de lejos y nos llegar a parecer hasta aberrantes; sin embargo, en algún momento de nuestra vida lo hemos practicado consciente o inconscientemente.

¿Victoria llegó a reconocerse como racista?

Claro que sí y eso vale mucho más. Se trata de una persona que ha sufrido racismo, que se reconoce racista y que, además, habla del tema. Y lo hace porque está curando aquello que le afecta.

¿Recuerdas algún episodio de tu vida en el que te reconociste racista?

Sí, fue un episodio que tuve con el actor Pol Gastelo. Lo vi en una obra en la que se metió una súper escena y yo inmediatamente dije: “¡Qué buena escena se metió este cholo!” Cuando lo dije pensé en el por qué lo había dicho, como si ser cholo desmereciera su trabajo. Ahí entendí que debía trabajar para que eso que a mí me afecta no tenga por qué afectar a otro.

¿Qué acciones de Victoria Santa Cruz deberíamos replicar en un Perú que sigue siendo racista?

Ella tiene muchos trabajos sobre el racismo y discriminación, pero creo que debimos haberla escuchado más. Hay que tener en cuenta que ella también fue víctima del sexismo. Ese ímpetu de querer redireccionar la ruta de los peruanos no fue tomada en cuenta como merecía.

Sucedió y sucede mucho con mujeres comprometidas con causas sociales. En tu caso, la avalancha de críticas las recibes por redes sociales.

Para quienes me critican ahí, el demérito es mi raza. No es mi acción como individuo, sino mi pelo, el cómo luzco me desmerece. Ahí uno entiende que estamos fregados.

¿En el ámbito artístico sucedió lo mismo?

A fines de los 90, los actores afroperuanos no podíamos ni pensar en tener protagónicos, solo personajes menores. Éramos la empleada, el ladrón, la prostituta o la vendedora. Me tocó comerme el sapo porque era la única manera de empezar a actuar. Hoy actrices como Anahí Padilla o Mayra Najar pueden darse el lujo de elegir qué personaje quieren interpretar. Es, en buena parte, un trabajo generacional.

Anahí Padilla y Mayra Najar, actrices afroperuanas.

¿Qué tuvo que hacer Victoria Santa Cruz para que tu generación disfrutar de lujos que ella no?

El poema “Me gritaron negra”. Resultó ser una súper herramienta para las generaciones que vinieron después y lo sigue siendo.

Durante tu paso por la televisión ¿cómo has lidiado con los estereotipos todavía presentes en la pantalla chica?

Hace mucho tiempo que no hago tv y creo saber por qué. En algún momento me he metido con personajes muy queridos de la televisión. Nunca me perdonaron que me haya metido con Magaly Medina tras hacer una serie donde personificaba a Magnolia Merino. Tuve un inconveniente con Ricky Tosso y eso tampoco me lo perdonaron. Eso empieza a cerrar puertas en la televisión. Lo que me da gusto es que más chicas afro empiezan a tener una importancia en el cine y la televisión.

Evelyn Ortiz como Magnolia Merino

¿Hacer Magnolia Merino fue un error?

No, nada de lo que he hecho ha sido un error. Si no lo hacía yo lo iba a hacer otra actriz. Lo que se hizo se hizo. No me hace falta la televisión.

Finalmente, para finalizar con Victoria. ¿Qué haría Evelyn Ortiz si por la calle le gritan negra?

¿Y qué? Negra sí, negra soy. Ahora sé quién soy y nadie puede insultarme.

MÁS INFORMACIÓN

“Victoria a través de mí” se llevará a cabo los jueves 19 Y 26 de mayo a partir de las 8 p.m. en la peña La Oficina, ubicada en la calle Enrique Barrón 441, distrito de Barranco.

