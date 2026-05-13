Perú

Senamhi activa alerta naranja durante 47 horas por temperaturas bajo cero en 14 regiones del país

El aviso incluye condiciones de variación térmica entre el día y la noche, con mañanas más cálidas y madrugadas marcadas por temperaturas extremas

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Senamhi alerta por descenso de temperatura nocturna y vientos de hasta 45 km/h en la sierra del Perú. (Foto: Agencia Andina)
Senamhi alerta por descenso de temperatura nocturna y vientos de hasta 45 km/h en la sierra del Perú. (Foto: Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja ante el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur del país, donde se prevén condiciones meteorológicas de moderada a fuerte intensidad. El aviso advierte la presencia de frío extremo durante la noche y madrugada en diversas zonas altoandinas.

De acuerdo con la entidad, este fenómeno responde a un patrón de enfriamiento que afectará principalmente áreas ubicadas por encima de los 3 200 metros sobre el nivel del mar. La alerta se encuentra vigente para los días 15 y 16 de mayo de 2026, periodo en el que se espera la mayor intensidad del descenso térmico.

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Alerta naranja del Senamhi: se prevé descenso de temperaturas y ráfagas de viento en 14 regiones del país. (Foto: Senamhi)
Alerta naranja del Senamhi: se prevé descenso de temperaturas y ráfagas de viento en 14 regiones del país. (Foto: Senamhi)

Vientos fuertes y variación térmica

El Senamhi informó que, además del descenso de temperatura, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, así como escasa nubosidad en varias zonas de la sierra. Estas condiciones favorecerán una mayor pérdida de calor durante la noche.

Sin embargo, el organismo también señaló que durante el día se registrará un incremento de la temperatura diurna, lo que generará contrastes térmicos significativos entre el día y la noche. Esta variabilidad es característica de eventos de friaje y descenso de temperatura en la región andina.

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Temperaturas bajo cero y ráfagas de viento afectarán a 14 regiones del país, advierte Senamhi. (Foto: X/@Senamhi)
Temperaturas bajo cero y ráfagas de viento afectarán a 14 regiones del país, advierte Senamhi. (Foto: X/@Senamhi)

Temperaturas bajo cero

Para el viernes 15 de mayo, el Senamhi prevé temperaturas mínimas entre 0 °C y -4 °C en localidades situadas por encima de los 3 200 m s. n. m. en la sierra centro. En tanto, en zonas ubicadas por encima de los 4 000 m s. n. m. en la sierra sur, los valores podrían descender hasta los -10 °C.

Estas condiciones representan un riesgo para las poblaciones expuestas, especialmente en áreas rurales donde las viviendas y la infraestructura pueden ser más vulnerables a las bajas temperaturas.

Senamhi advierte temperaturas de hasta -12 °C en la sierra sur entre el 15 y 16 de mayo. (Foto: Agencia Andina)
Senamhi advierte temperaturas de hasta -12 °C en la sierra sur entre el 15 y 16 de mayo. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuáles son las regionaes afectadas?

Para el sábado 16 de mayo, el pronóstico indica que el descenso térmico se mantendrá, con temperaturas entre 0 °C y -4 °C en la sierra centro y hasta -12 °C en zonas altas de la sierra sur, por encima de los 4 000 m s. n. m. Este será el punto más crítico del evento meteorológico.

La alerta naranja comprende a las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, con una vigencia total del evento entre el 15 y 16 de mayo de 2026.

Frío extremo en la sierra: Senamhi pronostica bajas temperaturas, escasa nubosidad y vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Agencia Andina)
Frío extremo en la sierra: Senamhi pronostica bajas temperaturas, escasa nubosidad y vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Agencia Andina)

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