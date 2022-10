Tula Rodríguez se defiende después de fuerte revelación de Magaly Medina

Magaly Medina cuenta cómo fue su encuentro con Gisela Valcárcel y niega haber llorado en su presencia. (ATV)

Magaly Medina inició su programa, del lunes 3 de octubre, con la espada desenvainada y sin ninguna intención de callarse nada. Después de arremeter contra Gisela Valcárcel y recordarle la vez que maltrató a un periodista, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reveló qué pasó la única vez que conversaron. Según cuenta la periodista, esta reunión ocurrió en evento formal, donde también asistieron importantes empresarios y productores de televisión.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel señaló en su programa que Magaly Medina lloró en sus brazos. Ante ello, la periodista no dudó en aclarar la situación, indicando que este hecho nunca pasó. Además, reveló qué conversaron esa única vez que se reunieron.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuenta que, en aquella oportunidad, la presentadora de ‘El Gran Show’ le contó su versión sobre la supuesta infidelidad de su esposo Javier Carmona con Tula Rodríguez.

“Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, yo siempre la defendí de cada marido que le ponía los cachos. Yo acá contaba la verdad y yo hasta a la misma Tula la he encarado acá porque tuve la versión de ella (Gisela). Ella me contó, la única vez que conversamos, y hay testigos de eso, me contó todo lo que había pasado con Tula y Carmona. Por eso es que yo sé esa versión y la digo y la he defendido a ella siempre porque jamás me pondré del lado de los infieles”, indicó Magaly Medina bastante molesta.

Asimismo, le recordó que fueron sus cámaras las que descubrieron la infidelidad de su entonces esposo Roberto Martínez con Viviana Rivasplata. “Ya se le olvidó que fui la que le dijo a ella con quién le estaba poniendo los cachos, yo fui la que lo persiguió y logré finalmente descubrir que le ponía los cachos con Viviana”, dijo la periodista, quien aclaró que jamás la llamó “estúpida”, aunque sí confesó que tal vez la expresión que usó es que “hacía estupideces”.

Para probar su verdad, la comunciadora advirtió que si Gisela continúa afirmando ello, no dudará en mostrar imágenes de aquella vez, pues cuenta con un nutrido archivo de todas las emisiones de sus programas.

Tula Rodríguez reacciona ante acusación de Magaly Medina.

La respuesta de Tula Rodríguez

Minutos después que concluyera el programa de Magaly Medina, Tula Rodríguez sorprendió al publicar en su cuenta Instagram un mensaje donde habla de la mentira. “Si algo he aprendido en esta vida es que la mentira siempre se pone en contra de quien la inventa”, en clara alusión a lo dicho, supuestamente, por Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, en más de una oportunidad, la conductora de ‘En Boca de Todos’ ha aclarado que su relación con Javier Carmona inició cuando él ya estaba separado de la madre de Ethel Pozo.

Tula Rodríguez se defendió a través de sus redes. Instagram

