Magaly Medina no quiere hablar de Rodrigo González: “Es gente intrascendente”

Magaly Medina tildó de 'gente intrascendente' a Rodrigo González. (Instagram)

Magaly Medina fue abordada por los medios de comunicación este domingo 02 de octubre después de emitir su voto para elegir al nuevo alcalde de Lima y evitó habar de Rodrigo González. Y es que, la popular ‘Urraca’ se encuentra en medio de la polémica luego de que Gisela Valcárcel le enviara un contundente mensaje en el estreno de ‘El Gran Show’.

Algunos reporteros no dudaron en preguntarle su opinión sobre las palabras de la ‘Señito’, quien la acusó de haberle hecho daño emocional hace algunos años por haberse burlado de su difícil situación cuando sufrió de infidelidad por parte de sus parejas y por lo diversos ataques a su persona.

Sin embargo, también quisieron consultarle sobre Rodrigo González. Como se recuerda, en los últimos días el conductor de ‘Amor y Fuego’ no ha dejado de burlarse de las cifras del rating que logra ‘Magaly TV La Firme’ tildando como ‘Reina de la TV’ a Andrea Llosa.

“Magaly sobre Peluchín, él te respondió...”, se le escucha decir a una reportera, pero rápidamente Magaly Medina la interrumpió para dejar en claro que no tiene nada que decirle a presentador televiso, pues la polémica está centrada entre ella y la figura de América TV.

“Ay por favor no me hablen de gente intrascendente, estamos hablando de Gisela, esto es entre Gisela y yo”, sentenció la conductora de espectáculos.

Magaly Medina y Rodrigo González. (Instagram)

Cabe mencionar que, durante una entrevista con un medio local, la popular ‘Urraca’ indicó que no le iba a responder a Rodrigo González por que no quiere darle notoriedad, ya que muchos estarían buscando colgarse de su popularidad. Ante ello, el periodista no se quedó callado y aseguró ser un ‘referente del espectáculo’ en el Perú.

“Ser triplicada por su competencia la tiene loca. Vaya delirios de superioridad de la insegura y mezquina. Muy a su pesar, soy un referente de espectáculos en mi país. Y eso no va a cambiar por más pataletas que haga. Las portadas son parte de lo cotidiano para mí”, escribió González en Twitter.

Rodrigo González se defendió de las críticas de Magaly Medina. (Twitter)

¿Qué le dijo Gisela Valcárcel a Magaly Medina?

Durante la presentación de Melissa Paredes en la pista de baile, la conductora del reality se animó a dedicarle unos segundos del show a su siempre detractora, Magaly Medina, a quien acusó de haberla dañado emocionalmente hace algunos años y de haberse burlado por las situaciones difíciles que en algún momento vivió.

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen. Hubo cosas que jamás fueron verdad, finalmente el éxito y el abrazo del público depende de lo que ellos sientan cuando te ven. En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho. Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, fueron algunas palabras de Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel lanza fuerte mensaje a Magaly Medina. La conductora de TV se refirió a los ataques que recibió de parte de la periodista. | América TV

