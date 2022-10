¿La quiere dejar sin programa? Gisela Valcárcel envía contundente mensaje a los auspiciadores de Magaly Medina

Gisela Valcárcel lanza fuerte mensaje a Magaly Medina. La conductora de TV se refirió a los ataques que recibió de parte de la periodista. | América TV

El último sábado 01 de octubre, Gisela Valcárcel apareció ‘hecha una fiera’ en el regreso de su programa ‘El Gran Show’ al dirigirse a Magaly Medina en defensa de Melissa Paredes. Aunque tuvo un mensaje fuerte contra la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ no dudó en también dirigirse a sus auspiciadores y a los dueños de los canales.

La mamá de Ethel Pozo aseguró un espacio de su programa para defender a Melissa Paredes quien contó que atravesó un momento depresivo por las críticas que surgieron a raíz de la presunta infidelidad a su exesposo Rodrigo Cuba y luego la polémica disputa legal con el futbolista por la tenencia de su hija, caso en el que incluso se llegó a una acusación por presunta violación sexual.

Por ese caso, Gisela Valcárcel señaló sentirse identificada con el duro momento que atravesó la actriz y recordó que recibió burlas por parte de Magaly Medina, quien incluso la llamó “estúpida”.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, dijo la popular ‘Señito’ luego de asegurar que cree en la versión de Melissa Paredes y que ella “es merecedora de compasión”.

La conductora de ‘El Gran Show’ explicó el motivo por el que decidió llamar a Melissa Paredes devuelta a la pista de baile.

“Y si estoy aquí con Melissa es porque en su momento a mí nadie me dijo ‘qué cosas eran verdad o no’ y porque han quedado casi como mitos y puedo decir hoy en día después de mucho tiempo, y ya siendo madre, abuela, que alguna vez dijeron que a mí me podía gustar una mujer. ¡Qué payasada!”, mencionó.

Gisela Valcárcel envía mensaje a auspiciadores

Pero ahí no quedó todo. La conductora de ‘El Gran Show’ se dirigió a los anunciantes y dueños de canales televisivos que le permiten a Magaly Medina continuar exponiendo las infidelidades y otras incidencias de la gente del espectáculo. Indicó sentirse ‘arrebatada’ contra la popular ‘Urraca’ porque sería la causante de los ataques “contra una mujer”, Melissa Paredes.

“Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero ¿sabes?, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión a los medios, a los anunciantes, y decirles que: los anunciantes así como permiten mi presencia en el escenario, permiten esto. Los dueños de los canales permiten esto, permiten lo que sucede”, señaló Valcárcel.

¿Por qué Melissa Paredes dejó América Hoy’?

Melissa Paredes: “He cometido errores pero no me pueden tildar de mala”. (Video: América TV)

Luego que ‘Magaly Tv La Firme’ emitiera el ‘ampay’ de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda, la entonces conductora de ‘América Hoy’ no apareció en el programa y días después se conoció por Magaly Medina que habría sido retirada del espacio televisivo de Ethel Pozo por los mismos directivos de América Televisión.

Esta versión también fue corroborada por la propia Melissa Paredes, quien se presentó en un programa de Latina donde contó cómo se sintió al ser rechazada para volver a conducir el mencionado espacio que le fue “quitado de un momento a otro”. Incluso, aseguró que, en aquel entonces, necesitaba trabajar porque había dejado de recibir una pensión por parte del padre de su hija.

“Necesito trabajar, yo tengo una tenencia compartida y a diferencia de muchas madres solteras el hombre les pasa una pensión. A mi no me pasan absolutamente nada. Me encantaría definitivamente volver a la conducción. Yo creo que el trabajo es una bendición”, señaló la joven en diálogo con Mujeres al Mando.

“No es que yo la dejé [la conducción de ‘América Hoy’], si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, mencionó Melissa Paredes.

