Protesta en la PUCP escaló a bloqueo de la avenida Universitaria e ingreso al rectorado por nueva escala de pensiones 2027

Un numeroso grupo de estudiantes universitarios se moviliza en la vía pública, coreando consignas y portando pancartas en contra de las autoridades de su centro de estudios. X: Omar Coca

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizaron una movilización en San Miguel contra el nuevo sistema de pensiones aprobado para ingresantes desde 2027. La medida incluyó el bloqueo de un tramo de la avenida Universitaria y el ingreso de alumnos al Centro Dintilhac, sede del rectorado de la universidad.

La jornada de tensión coincidió con una sesión del Consejo Universitario que abordaba precisamente la modificación de las escalas de pago. En medio de la protesta, estudiantes ingresaron a las oficinas administrativas para exigir la anulación del esquema aprobado por las autoridades universitarias. Reportes difundidos durante la movilización señalaron que los consejeros abandonaron el lugar de forma apresurada tras el ingreso de los manifestantes.

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El conflicto en la PUCP apareció días después de anteriores plantones dentro del campus. La Federación de Estudiantes cuestionó la reforma por considerar que limita el acceso de jóvenes con menos recursos económicos a la educación superior. La protesta también motivó un despliegue policial en los exteriores de la universidad, mientras grupos de alumnos permanecían en la vía pública.

Estudiantes rechazan nuevo sistema de pensiones

Estudiantes de la PUCP realizaron protestas en San Miguel contra el nuevo sistema de pensiones para ingresantes desde 2027. (Composición: Infobae / redes sociales)

La principal demanda estudiantil apunta a la reforma del sistema de escalas que entrará en vigencia para los ingresantes del ciclo 2027-I. El nuevo esquema reduce las nueve escalas tradicionales, identificadas entre G1 y G9, a cuatro categorías regulares junto con cuatro niveles vinculados a las becas Mac Gregor.

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Según la información difundida por los estudiantes, la modificación impacta en las escalas más bajas que permitían pensiones desde S/1.218. Con el nuevo modelo, la mensualidad mínima regular ascenderá a S/2.692 para una carga de 20 créditos.

La Federación de Estudiantes sostuvo durante las movilizaciones que el cambio encarece el acceso a la universidad y afecta los mecanismos de inclusión económica. Los manifestantes exigieron la revocatoria inmediata de la medida y mayor participación estudiantil en las decisiones relacionadas con el financiamiento universitario.

La protesta incluyó pancartas, arengas y concentración de alumnos frente a los accesos de la universidad. Parte de los manifestantes bloqueó la avenida Universitaria mientras otros grupos permanecían dentro del campus.

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El patio de la universidad se convierte en el epicentro de la protesta estudiantil. Con el lema "¡Atención, atención!", los jóvenes alzan su voz, demostrando la fuerza del movimiento estudiantil organizado. X: Gerson Farro

Ingreso al rectorado generó tensión en el campus

La situación escaló cuando estudiantes ingresaron al Centro Dintilhac, edificio donde funcionan las oficinas del rectorado de la PUCP. En ese momento se desarrollaba una sesión del Consejo Universitario relacionada con el nuevo esquema de pensiones.

Información difundida durante la jornada indicó que los alumnos entraron por la fuerza para exigir la anulación de la reforma. Tras el ingreso de los manifestantes, integrantes del Consejo Universitario abandonaron las instalaciones.

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El despliegue policial apareció en los exteriores de la universidad mientras continuaban las protestas. Hasta el momento, la universidad precisó que el nuevo sistema solo alcanzará a los futuros ingresantes desde 2027 y no modificará las condiciones económicas de los estudiantes actuales.

La modificación también reorganiza el sistema de subvenciones y becas parciales, según la comunicación oficial difundida por la casa de estudios. Sin embargo, los estudiantes consideran insuficientes esos mecanismos frente al incremento de las pensiones regulares.

Protestas universitarias también alcanzan a San Marcos

La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde dentro de la ciudad universitaria. Composición: Infobae

La movilización en la PUCP coincidió con otro conflicto universitario en Lima. Desde el martes a las 5:00 p.m., estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos iniciaron una toma pacífica de la Ciudad Universitaria.

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Los alumnos de la UNMSM expresaron su rechazo a un proyecto de ley que propone permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias. Dirigentes estudiantiles informaron que la protesta permanecería hasta el jueves 14 de mayo, fecha prevista para el debate de la iniciativa en el Congreso de la República.

La medida en San Marcos incluyó concentración de estudiantes dentro del campus y anuncios de permanencia continua durante los días previos a la discusión parlamentaria. Los dirigentes sostuvieron que la propuesta legislativa genera preocupación por el impacto que podría tener en la gestión universitaria.

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