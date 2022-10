El mensaje de Anthony Aranda momentos antes de confirmarse a Melissa Paredes en ‘El Gran Show’

Anthony Aranda le dedica mensaje a Melissa Paredes. (Infobae Perú).

El regreso de ‘El Gran Show’ con las figuras polémicas de ‘chollywood’ ha ocasionado una revuelta en las redes sociales. Entre los participantes revelados la noche de este sábado por Gisella Valcárcel, sorprendió la presencia de Melissa Paredes a menos de un año del escándalo protagonizado con su exesposo Rodrigo Cuba por la tenencia de su menor hija.

En los últimos días mucho se especuló del regreso de la actriz peruana a las pantallas de América Televisión y esta noche se confirmó su participación en el reality después de haberse retirado en la edición pasada por vincularse sentimentalmente con un bailarín, estando casada con Rodrigo Cuba.

Horas antes de confirmarse a la artista en el programa de Gisella Valcárcel, Anthony Aranda, el bailarín con quien Melissa Paredes fue acusada de haber cometido infidelidad, posteó un mensaje en las historias de sus redes sociales. La dedicatoria fue realizada luego que la Fiscalía revocara la orden de alejamiento que mantenía a Paredes separada de su hija con Rodrigo Cuba.

“Me encanta verte tan feliz. Tu felicidad me hace feliz a mí. Te amo mi luchadora”, escribió el popular ‘Activador’ y etiquetó a la modelo y exconductora de “América Hoy”.

'El activado' dedicó un mensaje a Melissa Paredes en sus redes sociales.

Melissa Paredes no fue indiferente al mensaje de su pareja y decidió repostear la dedicatoria, junto a un mensaje en el que agradeció por haberla acompañado en el difícil momento que le tocó vivir.

“Recién veo bebé. Gracias por siempre haber estado sosteniéndome en cada momento”, se lee en las historias de la actriz.

La exesposa de Rodrigo Cuba respondió en sus historias a su nueva pareja: Rodrigo Cuba.

Así fue el regreso de Melissa Paredes

Este sábado 01 de octubre, Gisella Valcárcel volvió con su antiguo formato en uno de sus realitys más recordados: ‘El Gran Show’. La exconductora de ‘América Hoy’ reapareció en el programa e ingresó a la pista de baile de la mano de Gisela Valcárcel entre ovaciones y aplausos de sus compañeros.

Durante su intervención, la modelo dedicó unas palabras a la popular ‘Señito’ y al público: “Le tengo mucho respeto a tu pista y estoy feliz de volver a estar aquí. Es grandioso volver a empezar y si tengo que hacer todo de nuevo, lo haré”, señaló la actriz.

Melissa Paredes habló de la recordada polémica

Como se sabe, la modelo peruana estuvo envuelta en una serie de disputas legales por la tenencia de su hija contra su exesposo Rodrigo Cuba, luego que el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ la ampayara con el bailarín Anthony Aranda en situaciones comprometedoras en su vehículo.

La pelea fue tan polémica y tóxica que incluso se habló de una presunta manipulación por parte de la actriz a su hija y de un supuesto abuso sexual del futbolista contra la hija de ambos. El Ministerio Público tuvo que intervenir por oficio y decretó una orden de alejamiento contra ambos padres a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de la menor.

Tras permanecer por varios meses fuera de pantallas y luego que la Fiscalía dejara sin efecto el mencionado decreto, la exconductora de televisión volvió a ‘El Gran Show’ y confesó que nunca había sentido el dolor en su vida hasta que sucedió el problema legal. Según Paredes, vivió duros momentos en los que incluso no podía ni comer, ni levantarse de la cama.

Aprovechó su discurso para agradecer a su madre y su novio quienes estuvieron apoyándola. “Sentí el dolor de verdad, no podía ni comer. Mi madre y mi novio me abrían la boca para poder comer. He interpretado papeles, pero nunca había sentido el dolor de verdad”, sentenció.

