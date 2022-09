Rodrigo González sale en defensa de Andrea Llosa y muestra el verdadero rating de Magaly Medina. | Amor y Fuego

Magaly Medina evidenció que dentro de ATV existe una disputa entre las figuras del canal. La ‘Urraca’ no pudo evitar mandarle una indirecta a Andrea Llosa al mencionar que ella, junto a su equipo, tenían que batallar todas las noches para levantar el rating.

“¡Ya quisiera que alguien me deje dos dígitos! Pero no, aquí vienes a pelear desde los 7 u 8 puntos para llegar a los dos dígitos, así estamos, yo no me callo nada (...) felizmente que no me confío ni me fio de los colchones”, comentó.

Este comentario no habría del agrado de Andrea Llosa, quien en una entrevista con un medio local señaló que todos los días lucha en el mundo de la televisión para tener un buen rating y así dejarle un buen ‘colchón’ al siguiente programa de ATV.

Asimismo, esta información fue confirmada por el mismísimo Rodrigo González, pues el conductor de ‘Amor y Fuego’ no dudó en decir que la conductora de ‘Nunca más’ tiene un papel bastante importante en el canal de la avenida Arequipa.

De otro lado, destacó el éxito que tiene el programa que conduce pese a que es grabado, y es que normalmente es difícil levantar un contenido cuando no sales en vivo, además que a esa hora compite directamente con ‘Al fondo hay sitio’.

Sin embargo, ese no fue el único dato que dio a conocer el popular ‘Peluchín’, pues de acuerdo a la información que obtuvieron sus investigadores, muchas veces ‘Magaly Tv: La firme’ baja el buen rating que dejó ATV.

Para demostrar ello, Rodrigo González leyó todos los días del mes de setiembre en que Andrea Llosa tuvo dos dígitos y luego bajó a solo uno cuando Magaly Medina salió al aire en pleno horario Prime Time.

“Nos pasan unos cuadros muy bonitos aquí. Escucha para que no estés contando información que no es verdadera, editada convenientemente para destruir a sus propios compañeros. Ya pues a nosotros, a los demás canales, a Willax, ¿con qué más se va a comparar?, ¿a la radio?”, comentó.

Rodrigo González le mandó una indirecta a Magaly Medina en redes sociales. (Foto: Composición)

Rodrigo González se burla de Magaly Medina

Rodrigo González cansado de Magaly Medina decidió responderle con todo, pero no solamente porque minimizó su programa ‘Amor y Fuego’ alguna vez, sino porque siente que la conductora de televisión es dueña de ATV.

“No tiene nada que ver mi corazón, tengo que decir la verdad, las cosas como son. No solo mostrar una parte o ¿nos dejamos? Es que después van a decir que somos unos mal agradecidos, que somos envidiosos. ¿Qué podemos envidiar?, ¿sus carteras, sus joyas, su notario?”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO