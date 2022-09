Rodrigo González revela por qué no puede llamar ‘amiga’ a Magaly Medina: “Me cerró las puertas de un canal”

Rodrigo González revela por qué no puede llamar ‘amiga’ a Magaly Medina y que fue él quien la ayudó a entrar a Latina TV. (Willax TV)

Rodrigo González no se quedó callado y le recordó a Magaly Medina que fue él quien la ayudó a entrar a Latina TV cuando no se encontraba transmitiendo ningún programa. Esto luego de que la popular ‘Urraca’ diera por entendido que las puertas de ATV están cerradas para tanto para él como para Gigi Mitre.

En ese sentido, el conductor de ‘Amor y Fuego’ no dudó en mencionar que él tuvo que hablar con Susana Umbert, directiva que estaba a la cabeza del canal de San Felipe hace más de 7 años, para que le diera una oportunidad a la presentadora de espectáculos de tener su propio espacio televisivo. Sin embargo, la periodista no hizo lo mismo cuando el popular ‘Peluchín’ se quedó sin trabajo.

Rodrigo González explicó que no puede llamar ‘amiga’ a una persona que le cerró las puertas de un canal. En este caso, Magaly Medina habría pedido a los directivos de ATV que no contraten a la actual figura de Willax TV.

“Uno de los motivos por los cuales yo no puedo llamar amiga a alguien que te cierra las puertas de un canal, cuando yo se las abrí cuando estaba en Latina. Hay muchos datos que mucha gente no sabe. Cuando ella trabajaba en ATV y ATV la tenía fuera del aire, que si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario, ella renuncia a Magaly TV y lo deja porque había tenido un bajón. Ella dijo que quería terminar a los 15 años, estaba de para, pero el canal 9 le seguía pagando un sueldo mensual, le pagaba la seguridad, le pagaba los guardaespaldas y a mí me dice, ‘Rodrigo por qué no preguntas en Latina si podrían estar interesados’”, comenzó diciendo.

“Yo ahí fui y hablé con la ‘mataprogramas’ (Susana Umbert) y le dije ‘Magaly me parece que habría que darle la oportunidad de escucharla’. Y ahí fue cuando se hizo el vínculo, le hice el link. Así fue como se dio el encuentro y así fue que Magaly pasó de ATV a Latina”, agregó.

Rodrigo González le recuerda a Magaly Medina que la ayudó a entrar a Latina TV. (Captura)

Asimismo, lamentó que Magaly Medina lo haya entrevistado en su programa en el año 2020, para luego vetarlo. “Ella me puso la alfombra roja en ATV, me puso drones y me recibió. Ahora se burla de nuestro canal, de nuestros resultados, cuando ella sabe perfectamente que lo que hacemos aquí es bastante meritorio e histórico”.

“Después de que yo me presenté en su show había la idea de que yo me vaya a ATV. Yo dije que ella me había cerrado las puertas de ese canal, ella nunca lo aceptó, pero parece que con lo que dijo Gigi el viernes, que Andrea es la reina de ATV, eso la picó y confesó lo que yo dije hace tiempo”, añadió.

Rodrigo González criticó su rating

En medio de su descargo, Rodrigo González aseguró que Magaly Medina compara sus cifras de rating con programas que no compiten en su horario y recalcó que la telenovela ‘Luz de Luna 2’ emitida en América TV le triplica en los puntajes y se lleva la preferencia de los televidentes.

“Tú compárate con los que compites en la noche que te triplican tres veces (el rating). Tú haces 8, ellos hacen 23, eso no te gusta. Te gusta compararte con programas que ni siquiera están en tu horario”, sentenció.

Rodrigo González le responde a Magaly Medina y resalta a 'Luz de Luna 2' por ser el programa más visto. (Captura)

