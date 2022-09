Melissa Paredes y su reacción cuando le consultaron sobre el embarazo de Ale Venturo. | Willax Tv.

Melissa Paredes tiene más de un motivo para celebrar, pues no solo habría sido considerada en la nueva temporada de ‘El Gran Show’, sino que ahora también podrá estar al lado de su hija luego que la Fiscalía revocara las medidas de protección que tenía en su contra.

Por este motivo el programa ‘Amor y Fuego’ decidió comunicarse con la modelo y así tener más detalles de lo viene sucediendo en su vida. Sin embargo, la reportera que la llamó no pudo evitar consultarle sobre el embarazo de Ale Venturo, la actual pareja de Rodrigo Cuba.

“Hemos visto también a Rodrigo (Cuba) con Ale (Venturo), haciendo sus chequeos”, le mencionó la periodista a Melissa Paredes, quien respondió de manera tajante: “No tengo absolutamente nada que opinar al respecto”.

Para no desaprovechar el momento, la reportera del magazine de Willax Televisión le consultó sobre los rumores de su posible ingreso a ‘El Gran Show’, pero ella no quiso hablar sobre este tema. “Disculpa, no sé”, expresó la exconductora de televisión.

Cabe mencionar que pese a que las medidas de protección contra Melissa Paredes se encuentran sin efecto, ella todavía no tiene la tenencia de su hija, por lo que si quiere acercarse a verla tendrá que hacerlo en la casa de la mamá del futbolista.

Asimismo, el programa ‘Amor y Fuego’ reveló un video en el que se podía observar a la empresaria en la casa de su suegra y al lado de la pequeña de Rodrigo Cuba, esto luego de conocerse que la exconductora de televisión podrá ir a visitar a la menor en cualquier momento.

“La Segunda Fiscalía de Familia de Lima revoca las medidas de protección consistentes en el impedimento a la denuncia de acercamiento o proximidad a la víctima que, reformándose, debe dejarse sin efecto”, dice el oficio emitido en el programa de Willax.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo esperan su primer hijo. (Instagram)

Magaly Medina indignada con posible regreso de Melissa a la televisión

Magaly Medina no pudo evitar mostrar su desacuerdo con Gisela Valcárcel luego que se conociera que Melissa Paredes sería una de las participantes en ‘El Gran Show’. La ‘Urraca’ consideró como un desacierto la presencia de la modelo.

“Ella está perdida, anónima, desaparecida de la televisión, y claro, de una forma le harían un favor porque ella no tiene trabajo, no está en la televisión, nadie la llama. Creo que ni siquiera está en las redes sociales”, mencionó la polémica periodista.

Asimismo, la conductora de televisión recordó que la modelo es investigada por las autoridades judiciales. “Los dos tienen la culpa de alguna forma, y Melissa más, por denunciar al padre (...) y así la quieren todavía. ‘Hay que premiarla, hay que traerla a un programa de televisión.’ Morbosos”, finalizó.

