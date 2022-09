Melissa Paredes y su situación actual después de sus conflictos legales con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes podría pertenecer a la nueva temporada de 'El Gran Show' tras resolver su conflicto legal con Rodrigo Cuba.

Desde que Melissa Paredes fue ampayada besando a Anthony Aranda, la modelo se ha visto enfrentada legalmente con el futbolista Rodrigo Cuba, su exesposo y padre de su única hija. Ambos han llegado a denunciarse mutuamente y a hacer fuertes acusaciones contra el otro, lo que ha deteriorado su relación como padres de familia.

Aunque los dos lograron divorciarse por mutuo acuerdo en noviembre de 2021, las rencillas volvieron a surgir cuando la exconductora de ‘América Hoy’ pidió modificar la tenencia compartida de su menor hija. Según el pedido de Paredes, ella quería ver a su hija más días de semana, puesto que deseaba disfrutar la rutina de llevarla al colegio como antes.

Sin embargo, el ‘Gato’ Cuba no estuvo de acuerdo con dicha solicitud. La abogada del deportista, Lady Peña, explicó para ‘Magaly TV, La Firme’ que no se concilió con la influencer porque era “desproporcional” lo que estaba pidiendo, pues cada padre ya gozaba tres días y medio para estar con la menor. Incluso, dio a entender que todo se trataría de una estrategia que beneficiaría económicamente a Melissa Paredes.

Al tener más días con la menor, la expresentadora de TV podría solicitar una pensión de alimentos. Como se sabe, los dos acordaron que se encargarían de los gastos de la niña de manera equitativa; además del pago del 50% de la educación escolar y universitaria. Paredes rápidamente negó que esa fuera su real intención.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se divorciaron a fines de 2021; sin embargo, sus rencillas no cesaron.

Revivieron el polémico ampay

A fines de mayo, nueve meses después que Magaly Medina difundiera las controversiales imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda, la exreina de belleza sorprendió a todos al afirmar nuevamente que nunca le fue infiel a Rodrigo Cuba, ya que ambos habían acordado previamente no divorciarse y seguir cada uno su camino por separado.

“Cuando nosotros decidimos que íbamos a terminar, habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos porque teníamos un precedente que son sus papás, que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo ‘hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos’. Yo dije: ‘ok, está bien’”, precisó para ‘En Boca de Todos’.

Melissa Paredes negó haber engañado a Rodrigo Cuba con Anthony Aranda.

Sus declaraciones enfurecieron a Rodrigo Cuba, quien dio a conocer que en el pasado estaba a punto de demandarla por causal de conducta deshonrosa e injuria grave. Sin embargo, no lo hizo porque llegó a un acuerdo de conciliación con Melissa Paredes. Asimismo, presentó capturas de pantalla de las conversaciones que demostraban que su exesposa y él seguían juntos cuando salió el ampay.

En su defensa, la modelo de 31 años envió un total de 44 pantallazos de WhatsApp a Samuel Suárez para desmentir la versión del ‘Gato’. En dichas capturas, se puede leer claramente que el futbolista le pregunta a su entonces pareja si alguien de su trabajo “sabía” algo. Aunque no se precisa de qué estaban hablando, muchos consideraron que se trataría de su separación.

Melissa Paredes mostró nuevos chats en Amor y Fuego. (Willax TV)

Múltiples denuncias

En medio de estos dimes y diretes, Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por los presuntos delitos de chantaje y extorsión. Según informó Magaly Medina, el deportista tomó esta decisión luego que su exesposa lo acusara de violentar la indemnidad sexual de su hija a través de una llamada telefónica.

Sin embargo, la Fiscalía archivó de forma definitiva la denuncia por supuesto chantaje, pues no se demostró que Melissa Paredes haya incurrido en tal delito. Debido a ello, el ‘Gato’ Cuba interpuso una nueva demanda contra su exesposa, pero esta vez por violencia psicológica.

Según el futbolista, él se sintió humillado desde la difusión del sonado ampay, en donde se muestra a Melissa Paredes besando a su bailarín de ‘Reinas del Show’. Nuevamente, la Fiscalía decidió no abrir una investigación de oficio contra la modelo al determinar que el ‘Gato’ no había sufrido ningún daño tras una exhaustiva evaluación psicológica.

Las denuncias de Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes fueron archivadas.

Ninguno de los dos cantó victoria porque, desafortunadamente, el contenido de la llamada telefónica se viralizó en redes sociales. Debido a ello, el Ministerio de la Mujer pidió a la Fiscalía que se inicie investigación de oficio en contra de los padres, pues Cuba habría realizado tocamientos indebidos contra la menor y Paredes habría ejercido violencia psicológica contra su niña.

Fue así que la Corte Superior amplió medidas de protección a favor de la hija de Melissa y Rodrigo, por lo que ninguno podía acercarse a un radio de 100 metros de distancia de donde esté la niña mientras se realizan las respectivas investigaciones. En tanto, el cuidado de la menor quedó a cargo de Ismena Piedra Calderón, de 60 años, madre del futbolista.

En agosto, la expresentadora de ‘América Hoy’ denunció a su exsuegra porque, supuestamente, esta no le permitía comunicarse con su hija pese a que no existe ningún impedimento. Tras una investigación, el Poder Judicial determinó que no hubo ningún tipo de maltrato psicológico, sino un conflicto familiar. Según Piedra Calderón, la modelo llamaba incesantemente a su casa para saber cómo estaba la niña, pero en horarios en los que ella ya se encontraba descansando.

Hija de Melissa Paredes estaba viviendo en la casa de su abuela materna.

Actual situación legal

Este 28 de septiembre, la Fiscalía revocó las medidas de protección dictadas en contra de Melissa Paredes, por lo que la exfigura de América TV ya puede volver a vivir con su hija como antes. La noticia fue difundida por el programa ‘Amor y Fuego’.

“Se revoque la ‘Medida de Protección’ consistente en el impedimento a la denuncia de acercamiento o proximidad a la víctima, la que reformándose debe dejarse sin efecto (...) Se integre como ‘Medida de Protección’ a favor de la niña, la exhortación a todos los medios de comunicación por intermedio de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión a abstenerse de emitir comentarios o hacer referencia a aquella, así como a la investigación penal en curso, sobre la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual en su agravio”, leyó Rodrigo González.

Es importante resaltar que las medidas de protección contra Rodrigo Cuba aún siguen en curso, por lo que todavía no podrá ver físicamente a su hija. “Creemos que el ‘Gato’ no tiene la misma prisa porque es su familia la que se encarga de ella (su hija) y tendría más facilidad para saber de ella, en cambio, Melissa no ha tenido esa parte de la historia”, acotó el popular ‘Peluchín’.

Ahora que Melissa ya no enfrenta una investigación por parte del Ministerio Público, se especula que será el nuevo ‘jale’ de ‘El Gran Show’. En un reciente avance promocional, la voz de la modelo se escuchó al final del clip diciendo “El momento de volver ha llegado”. Hasta la fecha, no se ha confirmado su participación en el reality de baile de Gisela Valcárcel.

Todo parece indicar que Melissa Paredes podría volver a la pista de baile. (Foto: GV Producciones)

