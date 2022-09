Magaly Medina aclara a Ethel Pozo: “Al Perú no le interesa si Melissa Paredes entra a El Gran Show”

Magaly Medina aclara a Ethel Pozo: “Al Perú no le importa si Melissa Paredes entra a El Gran Show”. (ATV)

Magaly Medina no pasó por desapercibido la ‘campaña’ que hizo el programa ‘América Hoy’ pidiendo el regreso de Melissa Paredes a ‘El Gran Show’. Como se sabe, faltan pocos días para que se estrene una temporada más del reality de Gisela Valcárcel y las especulaciones de sus integrantes comenzaron a surgir.

Por ello, Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila iniciaron la edición del martes 27 de setiembre con carteles en mano realizando promesas que serían cumplidas si la exreina de belleza regresa a la pista de baile. Recordemos que, después de que fue ampayada con el bailarín Anthony Aranda no volvió al concurso ni a la conducción del espacio matutino.

“Por favor, escúchenos equipo de producción y todo el equipo de América TV. Tenemos promesas no municipales, sino de baile. Necesitamos que nuestra candidata sea elegida. Estamos iniciando una campaña pro Melissa Paredes (...) Esperemos que nos escuche porque el Perú quiere ver a Melissa Paredes este sábado bailando”, dijo la hija de la popular ‘Señito’.

Esto no le gustó nada a Magaly Medina, quien no dudó en criticar a Ethel Pozo por decir que los peruanos están ansiosos de ver a Melissa Paredes nuevamente en ‘El Gran Show’. Según la popular ‘Urraca’, la modelo está desaparecida de las cámaras y al Perú ya no le importa lo que suceda con ella y con Anthony Aranda.

“Con su letrerito ridículo diciendo ‘Prometo no llorar si Melissa Paredes regresa a bailar’ después de que la botaron descaradamente. Creo que al Perú ya no le interesa Melissa Paredes y el ‘Activador’. Ella está perdida, anónima, desaparecida de la televisión. Sí le harían algún favor porque no tiene trabajo, nadie la llama, entonces eso de que todo el Perú quiere ver a Melissa, no es”,

Asimismo, la figura de ATV recordó el escándalo que envuelve a la actriz con el padre de su hija. “Ella ha perdido mucho después de este lío horrible que ha tenido con el ‘Gato’ Cuba por la tenencia de su hija, de que los dos padres están alejados de forma judicial y no pueden criar a su hija. Terrible e irresponsable, así la quieren todavía, morbosos”, agregó.

Cabe mencionar que, hasta el momento Melissa Paredes no ha confirmado ni negado su participación en ‘El Gran Show’. Lo cierto es que Gisela Valcárcel ha estado lanzando muchas pistas que dejando entrever que entre sus filas de concursantes estaría la exconductora de ‘América Hoy’.

¿Quiénes podrían ingresar a ‘El Gran Show’?

Gisela Valcárcel anunció que ‘El Gran Show’ regresará a las pantallas peruanas este sábado 1 de octubre. Desde este anuncio, mucho se ha especulado sobre los posibles participantes de este año, que prometen recuperar la sintonía que tanto caracterizaba a la ‘Señito’.

Entre los posibles convocados se encontraría Olenka Zimmermann, quien ya no mantiene contrato con Willax TV y podría pisar las instalaciones de América TV. El chico reality Facundo González fue otro de los voceados como posible ‘jale’ así como el periodista Óscar del Portal y los exesposos Néstor Villanueva y Florcita Polo Díaz.

Cachaza y Rafael Cardozo también se sumaron a la lista de los posibles participantes junto a la cumbiambera Giuliana Rengifo, Shirley Arica, el chileno Pancho Rodríguez, la conductora Sofía Franco, Dalia Durán, la modelo Jamila Dahabreh y hasta la misma Ethel Pozo.

