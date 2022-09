Gonzalo Alegría se defiende y afirma que denuncia de abuso sexual en su contra es falsa

Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú. (Andina).

Gonzalo Alegría, candidato electoral a la Municipalidad de Lima, salió a defenderse de las acusaciones en su contra sobre un supuesto abuso sexual que habría cometido hacia su hijo. A través de un hilo compartido y publicado en su cuenta oficial de Twitter, el postulante dejó en claro que todo se trata de una falsedad.

Como se recuerda, este caso fue expuesto en el portal de noticias Nativa, en donde la periodista Laura Grados dio a conocer la presunta denuncia en contra del aspirante al sillón municipal.

“Como he mencionado anteriormente, yo no tengo denuncias. #Yosíestoylimpio. Y como candidato a la alcaldía, me manifiesto buscando ser siempre #transparente y poder contar con su #confianza siempre. La denuncia que hace mención la periodista Laura Grados es falsa, tal documento -en el que se me acusa de violencia sexual- no existe”, sostuvo el integrante de Juntos por el Perú.

“Lamentablemente, se trata un problema ocasionado por mi hijo, quien se vio envuelto en disputas legales por bienes e -influenciado por su madre- inventó una historia que le permitiera obtener patrimonios en España”, agregó.

Luego de este descargo, Alegría mencionó que para él este impasse ha quedado en el pasado y que ha disculpado a las personas que lo envolvieron en esta denuncia.

“Con este descargo, espero poder dejar la situación en el pasado. Yo he disculpado a las personas que me hicieron este mal y salimos de esta situación mucho más fuerte que antes”, concluyó.

En esta publicación también se puede observar una conversación en que su hijo le explica por qué actuó así y que todo esto se debe porque presuntamente fue incitado por su madre para obtener una vivienda en España.

Descargo del candidato Alegría sobre supuesto abuso sexual a su hijo

Defensoría del Pueblo asegura existencia de denuncia

Luego que el candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, negara en varias ocasiones frente a los medios de comunicación la denuncia en su contra sobre la presunta violencia psicológica y sexual en agravio a su propio hijo. la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre este hecho e indicó que acudió a la comisaría de San Isidro, donde se habría realizado esta acusación, para verificar el estado.

“Acudimos a Comisaría PNP de Orrantia para verificar denuncia contra Gonzalo Alegría. Se nos informó que fue enviada a la Fiscalía de la Nación en su oportunidad. Ante ello, solicitamos al Ministerio Público informar sobre los motivos por los que se archivó la denuncia”, publicaron a través de sus redes sociales.

En este sentido, las autoridades de esta entidad confirmaron que existe una denuncia en contra de Alegría. Ante eso, solicitaron información para conocer sí efectivamente esta denuncia fue archivada o no.

“De la misma manera, solicitamos a Fiscalía de la Nación responder el pedido del Poder Judicial respecto a si efectivamente se emitió una resolución archivando la referida denuncia. Continuaremos atentos al desarrollo del caso”, se lee en Twitter.

Gonzalo Alegría es acusado por supuesta violación sexual a su hijo.

Piden su renuncia a la candidatura

Pese al escándalo que está envuelto, Gonzalo Alegría indicó que no renunciará a la carrera electoral; sin embargo, los representantes en el Congreso del partido que lo acogen han solicitado que dé un paso al costado. Esto tras las acusaciones en su contra por violencia contra su hijo, quien ahora se encuentra en España. La bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú sentó su postura a través de las redes.

“Respecto a la grave denuncia propalada por los medios de prensa contra el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Juntos por el Perú”. Estos indicaron que condenan lo señalado respecto a las denuncias y solicitan “el retiro inmediato de la candidatura del señor Alegría debido a que su permanencia en el proceso electoral contravendría su compromiso para erradicar toda forma de violencia”.

