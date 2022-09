Gonzalo Alegría intentó eliminar expediente judicial sobre denuncia que le interpuso su hijo por presunta violencia sexual

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. (Andina)

El candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, habría intentado eliminar el expediente judicial sobre la denuncia que le interpuso su hijo de 21 años por presunta violencia psicológica y sexual, de acuerdo a un nuevo reportaje de Nativa.

Tal como había adelantado la autora de la investigación periodística, Laura Grados, la nueva información desmintió a Alegría Varona, quien se defendía diciendo que no existía tal denuncia en la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro.

En esa línea, se reveló una resolución del 30 de mayo de 2022, donde se detalla que el 22 de abril y 5 de mayo de este año, Alegría Varona presentó dos escritos en la mesa de partes del Poder Judicial.

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima.

Uno de los documentos da cuenta que la Fiscalía decidió no formalizar la investigación preparatoria en su contra y que la resolución de archivo había sido declarada consentida. Sin embargo, no se adjuntó la resolución que declara el consentimiento de la disposición fiscal.

En el otro escrito, el candidato de Juntos por el Perú (JP) pidió que se elimine el expediente en su contra de los soportes informáticos de la institución judicial. Esto no fue posible debido a que fue rechazado por el primer despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

El reportaje de Grados sostuvo que, el mismo 30 de mayo, el Poder Judicial envió un oficio al Ministerio Público, en donde solicita la resolución que declara consentido el archivo de la denuncia en contra de Alegría, pero hasta el momento no hubo respuesta.

Candidato a Lima, Gonzalo Alegría, fue denunciado por violencia sexual por su propio hijo

Defensa de Alegría

De acuerdo con las declaraciones de Alegría, estas denuncias serían falsas y difundidas por sus contrincantes, porque lo quieren retirar de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, debido a que se encuentra cerca a ocupar el primer lugar de las intenciones de los votos del distrito limeño. Asimismo, indicó que pronto dará una conferencia de prensa donde demostraría que no existe dicha acusación.

-“Mañana (miércoles 21) voy a demostrar que no hay récord de denuncias, que no hay investigación y no aparezco en nada. Mañana voy a salir con los supuestos miembros de la orgía. Una cosa es que mi hijo sea de Vox, la ultraderecha española, que se ha vendido a Maricarmen Alva y otra que sea capaz de mentir. Mi hijo nunca ha mentido contra mí y dudo que puedan manipularlo para que mienta”, declaró a RPP.

Por otro lado, se pronunció sobre el comunicado de su partido, quienes le habrían dado la espalda y le pedían explicaciones ante estas denuncias. Por ello, alegó que existen “ratas en todos los barcos” refiriéndose a su organización política con la que espera llegar al sillón municipal.

“Hay ratas en todos los barcos y yo tengo el apoyo de todo el pueblo de Lima, por eso voy aparecer con otras tres personas (…) Me han denigrado fuera del horario notarial. Soy una persona decente que no se vende a nadie, no me vendo al gobierno ni a la izquierda ni a la derecha. Yo solo me pongo la camiseta de Lima”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que renuncia a su candidatura, el hijo del escritor Ciro Alegría indicó que no lo hará. “Jamás porque no es legal. En segundo lugar, por qué voy a renunciar si soy inocente. Si Juntos por el Perú comete el error de intentar serruchar esta candidatura, es problema de ellos”, aseguró.

