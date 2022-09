Elecciones 2022: Bancada de Juntos por el Perú pidió el retiro de la candidatura de Gonzalo Alegría

Gonzalo Alegría asegura que no renunciará a su candidatura.

El candidato a la alcaldía Gonzalo Alegría ha indicado que no renunciará a la carrera electoral; sin embargo, los representantes en el Congreso del partido que lo acogen han solicitado que de un paso al costado. Esto tras las acusaciones en su contra por violencia contra su hijo quien ahora se encuentra en España lejos de su padre. La bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú sentó su postura a través de las redes.

La bancada decidió pronunciarse varios días después “respecto a la grave denuncia propalada por los medios de prensa contra el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Juntos por el Perú”. Estos indicaron que condenan lo señalado respecto a las denuncias y solicitan “el retiro inmediato de la candidatura del señor Alegría debido a que su permanencia en el proceso electoral contravendría su compromiso para erradicar toda forma de violencia”:

Los integrantes del grupo parlamentario no dudaron en señalar que los candidatos por Juntos por el Perú en las elecciones fueron elegidos de manera autónoma y que ellos no han tenido ninguna intervención. Resaltaron que su “grupo parlamentario es una confluencia de representantes de izquierda que alcanzaron una curul en el marco del acuerdo político con el partido Juntos por el Perú”.

Pronunciamiento de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú sobre el caso Gonzalo Alegría.

Sobre el destino de las acusaciones, instaron al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva y célere para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan. Por su parte el candidato Gonzalo Alegría Varona ha señalado que lo dicho en los medios de comunicación corresponden a una calumnia, un intento por desestabilizar su candidatura y indicó que no renunciará a su deseo de ser el próximo alcalde de Lima.

Reacción partidaria

Tras la grave denuncia por presunto abuso sexual contra Gonzalo Alegría en agravio de su hijo, el partido Juntos por el Perú rechazó este hecho y reveló que le exigieron a su candidato a la alcaldía de Lima brindar su descargo correspondiente en un plazo perentorio. En un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, enfatizaron que una vez recibida la respuesta tomará una decisión.

“A la opinión pública, nuestros simpatizantes y militantes, declaramos que debemos ser respetuosos del debido procedimiento e inmediatamente después de presentados los descargos, tomaremos decisiones que nos corresponden”, señala la misiva.

La agrupación, cuyo líder es el congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que Alegría se afilió recién el 5 de enero de este año. Recordemos que el también sociólogo militó antes en Acción Popular, con el que postuló sin éxito a la comuna metropolitana en las elecciones municipales y regionales de 2010.

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. (Andina)

Luego, con Perú Posible, fue elegido como parlamentario andino en las elecciones generales de 2011. Tres años después pasó a las filas de Alianza para el Progreso. Se retiró de dicha agrupación e integró Victoria Nacional, partido que postuló a la presidencia a George Forsyth, su actual contrincante.

Luego de que el portal Nativa haya difundido la denuncia por presunto abuso sexual, el candidato Gonzalo Alegría decidió pronunciarse en diversos medios de comunicación para hacer sus descargos. En este sentido, en una entrevista con la periodista Milagros Leyva perdió los papeles ante el interrogatorio de que supuestamente habría ejercido violencia psicológica y sexual contra su propio hijo.

Alegría reclamó el motivo de por qué se difunde una noticia si la denuncia no existe, a lo que la periodista le indicó que se serene para que puedan continuar conversando. Sin embargo, el aspirante decidió hacerle una pregunta: “Si yo dijera que usted se prostituye en Lince, ¿se serenaría?”. Ante ello, Leyva mencionó que no lo ejerce. “No soy prostituta, y no creo que vaya a serlo ni ahora ni en mi próxima vida”, afirmó la conductora de Willax.

