Defensoría pide a la Fiscalía explicar el archivamiento, pese a que Gonzalo Alegría negó que exista esta denuncia

Luego que el candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, negara en varias oportunidades a los medios de comunicación la denuncia en su contra acerca de la presunta violencia psicológica y sexual en agravio a su propio hijo. Esta tarde, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre este hecho e indicó que acudió a la comisaría de San Isidro, donde se habría realizado esta acusación, para verificar el estado.

“Acudimos a Comisaría PNP de Orrantia para verificar denuncia contra Gonzalo Alegría. Se nos informó que fue enviada a la Fiscalía de la Nación en su oportunidad. Ante ello, solicitamos al Ministerio Público informar sobre los motivos por los que se archivó la denuncia”, publicaron a través de sus redes sociales.

En este sentido, las autoridades de esta entidad confirmaron que existe una denuncia en contra de Alegría, por lo que no solo pidieron al Ministerio Público información sobre el archivamiento, sino también solicitaron que se confirmara si existe un pedido de archivamiento.

“De la misma manera, solicitamos a Fiscalía de la Nación responder el pedido del Poder Judicial respecto a si efectivamente se emitió una resolución archivando la referida denuncia. Continuaremos atentos al desarrollo del caso”, se lee en Twitter.

Defensoría del Pueblo

Cabe recordar que, de acuerdo con el informe periodístico de Nativa, Gonzalo Alegría habría intentado eliminar el expediente judicial sobre denuncia que le interpuso su hijo por presunta violencia sexual. En este sentido, habría presentado dos escritos en la mesa de partes del Poder Judicial.

En uno de los documentos presentados, se visualiza que la Fiscalía de la Nación no formalizó la investigación preparatoria, pero no se adjuntó la resolución que declara esta postura.

Defensa de Alegría

El candidato a la alcaldía de Lima ha negado que exista esta denuncia publicada por el portal Nativa. Para Alegría se trataría de una falsa información difundida por sus contrincantes que quieren retirarlo de las contiendas electorales. “(...) voy a demostrar que no hay récord de denuncias, que no hay investigación y no aparezco en nada”, indicó a RPP.

También indicó se refirió sobre los integrantes de su partido le pidieron explicaciones, a lo que alegó que existen “ratas en todos los barcos”. Además, mencionó que no ha visto el pronunciamiento de la congresista Sigrid Bazán.

“Hay ratas en todos los barcos y yo tengo el apoyo de todo el pueblo de Lima, por eso voy aparecer con otras tres personas (…) Me han denigrado fuera del horario notarial. Soy una persona decente que no se vende a nadie, no me vendo al gobierno ni a la izquierda ni a la derecha. Yo solo me pongo la camiseta de Lima”, declaró.

