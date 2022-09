Gonzalo Alegría: Candidato a la alcaldía de Lima fue denunciado por violencia sexual por su propio hijo

Candidato a Lima, Gonzalo Alegría, fue denunciado por violencia sexual por su propio hijo

Detrás de la imagen amable y simpática que proyecta Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima, se escondería la de un padre violento, que habría atentado psicológica y sexualmente contra su propio hijo, de acuerdo a un reportaje de Nativa.

En el informe periodístico, se reveló parte del testimonio que el joven de 21 años, a quien llamaron “Bartolomé” para no revelar su verdadera identidad, brindó a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro.

En la denuncia, que fue archivada debido a que la víctima dejó el Perú para refugiarse en España, se lee que “Bartolomé” acusa a Alegría Varona, primero, de maltratarlo de forma física y psicológica, para posteriormente dejar en claro que lo ha agredido sexualmente.

Extracto de la denuncia contra Gonzalo Alegría. (Nativa)

En esa línea, el joven contó que en una oportunidad el candidato a la Municipalidad de Lima le mostró sus partes íntimas con la intención de que él también le enseñe las suyas, sin embargo, se negó. De acuerdo al citado medio, el político, incluso, le hacía propuestas para tener relaciones sexuales entre ambos y con la participación de otros hombres.

Aparte de ello, “Bartolomé” narró que los amigos cercanos del hijo del escritor Ciro Alegría también le hacían propuestas de índole sexual. “Una vez le dijo a X que subiera a mi habitación desnudo, X empezó a lamerme y tocarme, yo me sentí muy asqueado. Felizmente no ocurrió más allá, él no me gustaba, yo no quería, yo estaba muy triste e incómodo, pero siempre tuve miedo a mi padre”, se lee en la denuncia.

Testimonio del hijo de Gonzalo Alegría. (Nativa)

“Yo tengo honor”

Antes de finalizar el reportaje, la periodista Laura Grados contactó a Gonzalo Alegría para que brinde sus descargos al respecto. En ellos, este niega que tenga denuncias en su contra y que solo buscan “enlodarlo”. Además, indicó que presentará “un documento demostrando que esa denuncia no existe”.

“Le voy a demostrar que esa denuncia no existe y se lo voy a demostrar con papeles. Y si usted continúa la denuncia y sigue embarrándome, entonces me está calumniando, me está amenazando, me está difamando con algún posible delito que haberle golpeado a mi hijo, entonces yo le pregunto ¿Me podré querellar con usted y el canal? Porque yo tengo honor y dignidad”, le respondió a Grados vía telefónica.

Asimismo, el pasado lunes 19 de setiembre, Alegría utilizó su cuenta de Facebook para referirse a esta y otras acusaciones en su contra. “Las últimas semanas han aparecido denuncias fantasmas acusándome de una vil manera. La mejor manera de aclarar todas las acusaciones es presentando todos los documentos que acreditan que yo sí estoy limpio”, posteó.

“¡Yo no soy corrupto! ¡Yo no tengo procesos legales! ¡Yo no debo a la SUNAT! ¡Yo no he golpeado a nadie! ¡Yo no tengo acusaciones de violación! ¡Yo no tengo acusaciones de homicidio! ¡Yo sí estoy limpio!”, agregó.

Facebook de Gonzalo Alegría.

