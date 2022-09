Juntos por el Perú rechaza denuncia por presunto abuso sexual contra Gonzalo Alegría y le exige sus descargos

Juntos por el Perú exige los descargos a Gonzalo Alegría frente a grave denuncia por presunto abuso sexual.

Tras la grave denuncia por presunto abuso sexual contra Gonzalo Alegría en agravio de su hijo, el partido Juntos por el Perú rechazó este hecho y reveló que le exigieron a su candidato a la alcaldía de Lima brindar su descargo correspondiente en un plazo perentorio. En un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, enfatizaron que una vez recibida la respuesta tomará una decisión.

“A la opinión pública, nuestros simpatizantes y militantes, declaramos que debemos ser respetuosos del debido procedimiento e inmediatamente después de presentados los descargos, tomaremos decisiones que nos corresponden”, señala la misiva.

La agrupación, cuyo líder es el congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que Alegría se afilió recién el 5 de enero de este año. Recordemos que el también sociólogo militó antes en Acción Popular, con el que postuló sin éxito a la comuna metropolitana en las elecciones municipales y regionales de 2010.

Luego, con Perú Posible, fue elegido como parlamentario andino en las elecciones generales de 2011. Tres años después pasó a las filas de Alianza para el Progreso. Se retiró de dicha agrupación e integró Victoria Nacional, partido que postuló a la presidencia a George Forsyth, su actual contrincante.

Comunicado de Juntos por el Perú.

Pierde los papeles

Luego de que el portal Nativa haya difundido la denuncia por presunto abuso sexual, el candidato Gonzalo Alegría decidió pronunciarse en diversos medios de comunicación para hacer sus descargos. En este sentido, en una entrevista con la periodista Milagros Leyva perdió los papeles ante el interrogatorio de que supuestamente habría ejercido violencia psicológica y sexual contra su propio hijo.

Alegría reclamó el motivo de por qué se difunde una noticia si la denuncia no existe, a lo que la periodista le indicó que se serene para que puedan continuar conversando. Sin embargo, el aspirante decidió hacerle una pregunta: “Si yo dijera que usted se prostituye en Lince, ¿se serenaría?”. Ante ello, Leyva mencionó que no lo ejerce. “No soy prostituta, y no creo que vaya a serlo ni ahora ni en mi próxima vida”, afirmó la conductora de Willax.

Esto no terminó aquí, puesto que el postulante de Juntos Perú le dijo de manera irónica “es que usted es Milagros Leyva y hay que ponerle una medalla”. Por ello, la comunicadora le solicitó calma para continuar con la entrevista, pero decidió culminar con la llamada.

Gonzalo Alegría pierde los papeles en una entrevista con la periodista Milagros Leyva|VIDEO: WIllax

Detrás de la denuncia

De acuerdo con las declaraciones de Alegría, estas denuncias serían falsas y difundidas por sus contrincantes, porque lo quieren retirar de estas contiendas, debido a que se encuentra cerca a ocupar el primer lugar de las intenciones de los votos del distrito limeño. Asimismo, indicó que mañana dará una conferencia de prensa donde demostraría que no existe dicha acusación.

“Mañana voy a demostrar que no hay récord de denuncias, que no hay investigación y no aparezco en nada. Mañana voy a salir con los supuestos miembros de la orgía. Una cosa es que mi hijo sea de Vox, la ultraderecha española, que se ha vendido a Maricarmen Alva y otra que sea capaz de mentir. Mi hijo nunca ha mentido contra mí y dudo que puedan manipularlo para que mienta”, declaró a RPP.

Por otro lado, se pronunció sobre el comunicado de su partido, quienes le habrían dado la espalda y le pedían explicaciones ante estas denuncias. Por ello, alegó que existen “ratas en todos los barcos” refiriéndose a su organización política con la que espera llegar al sillón municipal.

Extracto de la denuncia expuesta por Nativa.

“Hay ratas en todos los barcos y yo tengo el apoyo de todo el pueblo de Lima, por eso voy aparecer con otras tres personas (...)Me han denigrado fuera del horario notarial. Soy una persona decente que no se vende a nadie, no me vendo al gobierno ni a la izquierda ni a la derecha. Yo solo me pongo la camiseta de Lima”, manifestó.

Además, acerca de la consulta de una posible denuncia a su candidatura indicó que no lo hará. “Jamás porque no es legal. En segundo lugar, por qué voy a renunciar si soy inocente. Si Juntos por el Perú comete el error de intentar serruchar esta candidatura, es problema de ellos”, aseguró.

