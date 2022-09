Gonzalo Alegría denunció desaparición de su hijo sin saber sobre acusación por violencia sexual en su contra

Gonzalo Alegría es acusado por supuesta violación sexual a su hijo.

Gonzalo Alegría no se ha hecho visible durante los últimos días por sus propuestas como candidato a la alcaldía de Lima, sino por la acusación en su contra de supuesta violación sexual a su hijo. Con el paso de los días se van revelando nuevos documentos sobre el caso como la denuncia que hiciera el representante de Juntos por el Perú cuando se percató que su descendiente ya no se encontraba en casa.

Una publicación del diario La República da cuenta de la aparición de Alegría ante la Depincri de Surco para informar sobre la desaparición de su hijo. Este se presentó el 1 de abril del 2021 para señalar que su allegado había desaparecido tres días antes, el 29 de marzo. “No habiendo retornado a la fecha, pese a encontrarse intervenido quirúrgicamente y estar ingiriendo medicamentos”, se lee en el documento.

La descripción sobre el estado de salud del supuesto agraviado coincide con lo señalado en el reportaje de Nativa que reveló la denuncia. Alegría Varona intentó dar con el paradero de su hijo contactando a sus amistades. La nota señalada indica que un agente policial se apersonó a un edificio de Surco donde se habría alojado a quien buscaban, pero se registró la llamada de Brenda Álvarez Álvarez, una abogada.

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. (Andina)

La defensa legal indicó que el hijo de Alegría Varona se encontraba bien y señaló que era víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su padre. Esta hizo mención a la denuncia interpuesta contra el hoy candidato a la alcaldía de Lima. “Se puede corroborar con la denuncia interpuesta ante la comisaría de Orrantia, donde obra la denuncia”, se escribió en el parte policial.

La autoridad no logró ver al hijo de Alegría, pero habría recibido un mensaje de voz en el que afirmaba que no se encontraba desaparecido y que había decidido salir de la casa de su padre por motivos de índole familiar. Además, la letrada aseveró que se habían solicitado las medidas de protección en favor de su defendido, quien había optado por el retiro forzado de su vivienda.

Denuncia contra Alegría

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima, habría atentado psicológica y sexualmente contra su propio hijo, de acuerdo a un reportaje de Nativa. En el informe periodístico, se reveló parte del testimonio que el joven de 21 años, a quien llamaron “Bartolomé” para no revelar su verdadera identidad, brindó a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro.

Juntos por el Perú exige los descargos a Gonzalo Alegría frente a grave denuncia por presunto abuso sexual.

En la denuncia, que fue archivada debido a que la víctima dejó el Perú para refugiarse en España, se lee que “Bartolomé” acusa a Alegría Varona, primero, de maltratarlo de forma física y psicológica, para posteriormente dejar en claro que lo ha agredido sexualmente.

En esa línea, el joven contó que en una oportunidad el candidato a la Municipalidad de Lima por Juntos por el Perú le mostró sus partes íntimas con la intención de que él también le enseñe las suyas, sin embargo, se negó. De acuerdo al citado medio, el político, incluso, le hacía propuestas para tener relaciones sexuales entre ambos y con la participación de otros hombres.

Aparte de ello, “Bartolomé” narró que los amigos cercanos del hijo del escritor Ciro Alegría también le hacían propuestas de índole sexual. “Una vez le dijo a X que subiera a mi habitación desnudo, X empezó a lamerme y tocarme, yo me sentí muy asqueado. Felizmente no ocurrió nada más allá, él no me gustaba, yo no quería, yo estaba muy triste e incómodo, pero siempre tuve miedo a mi padre”, se lee en la denuncia.

