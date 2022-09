Magaly Medina le advierte a Fiorella Rodríguez que su nueva relación podría acabar como la de Shakira y Piqué

(Magaly Tv La Firme).

El último viernes 09 de setiembre, la exconductora de televisión, Fiorella Rodríguez, se presentó en el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ junto a su novio español Iván Micol. En el set, los enamorados contaron detalles de su relación y cómo fue que inició esta historia de amor.

Según contó la popular “Amistad”, su nueva relación sentimental inició gracias a las redes sociales. Siendo Iván quien stalkeó a la guapa Fiorella en su cuenta de Instagram para que poco tiempo después se iniciara una bonita conversación entre ambos.

En un momento, Rodríguez reveló que no sabía la edad de su novio, sin embargo, creía que podría tener más de 30 años. Para sorpresa de todos, y de la misma Magaly Medina, el español contó en el programa que tiene 24. “Yo no sabía su edad, y él no sabía la mía. Yo pensé que tenía base 30″, mencionó la exmodelo.

Como se sabe, Fiorella Rodríguez tiene 48 años de edad, es decir, el doble de la edad del joven español. Ante ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en preguntarle a la pareja si tiene planes de formalizar su relación en el futuro.

“Oye, pero esta es una relación como para... digamos: para disfrutar el presente, porque ustedes no están pensando... Sobre todo tú [A Fiorella Rodríguez], no estás pensando en mañana, en qué pasará”, cuestionó Magaly Medina.

“Yo te soy bien honesta. Te puede sonar cliché, viniendo sobre todo de mí que vengo de una relación con bastante diferencia de edad, pero, una relación puede terminar por muchísimas razones”, respondió la también actriz.

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ no dudó en darle la razón a Fiorella, sin embargo, enfatizó que “la edad también lo es [un factor determinante para el quiebre de una relación], sobre todo cuando hay mucha diferencia. Lo hemos visto todos los días, sobre todo nosotras que estamos metidas en esto de los medios. Hemos visto muchas relaciones que no suelen durar tanto cuando la diferencia es tan grande”.

Luego de escuchar a la pareja que sostenía que vienen construyendo de la mejor manera su presente juntos, para luego ver más adelante qué pasará, la periodista de espectáculos no dudó en soltar como ejemplo el polémico final de la cantante Shakira con el padre de sus hijos, Piqué.

“Bueno tú tienes 24 años. Es la casi la edad con la que Piqué empezó a tener una relación con Shakira y mira cómo terminó 12 años después”, mencionó Magaly como advertencia a su “compañera” Fiorella.

En otro momento de la entrevista, la popular actriz también reveló que su novio tomó un vuelo desde España a Perú para permanecer junto a ella, sin embargo, confesó que no están viviendo juntos, por lo que desean que su relación vaya “poco a poco”.

También dio a conocer que Iván se encuentra trabajando como modelo en el Perú. Actualmente, el joven no tiene pensado regresarse a su país. La pareja comparte su día a día en sus redes sociales, demostrando al público que realmente están enamorados.

“Esta sí que es una historia de amor, compañera te veo enamorada y a él también, él no la deja de mirar (…) está churro tu colágeno, muy muy guapo, está para comer y para llevar (…) te llevaste el premio mayor”, agregó Magaly Medina.

SIGUE LEYENDO