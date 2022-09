Magaly Medina queda sorprendida al conocer la edad de la nueva pareja de Fiorella Rodríguez. | Magaly Tv: La firme.

Fiorella Rodríguez presentó de manera oficial a su nueva pareja, un joven español que logró conquistar su corazón a través de las redes sociales. Cabe precisar que la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor luego de haber terminado su relación con Jean Pierre Díaz.

La noticia sobre el nuevo romance de la exconductora de televisión no toma por sorpresa a sus seguidores, pues ella hace unas semanas lo había dado a conocer en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos al lado de su nuevo galán.

Sin embargo, ahora Fiorella Rodríguez decidió llevar a Iván Micol a una entrevista con Magaly Medina. La popular ‘Urraca’ no dudó en preguntarle de manera inmediata cómo fue qué se conocieron, además de la edad del joven.

Grande fue su sorpresa al saber que el modelo español no tenía 27 años como muchos habían especulado, sino que realmente tenía 24 años. “Me echan 27 años, pero tengo 24″, fue la respuesta que dio.

La polémica conductora de televisión no pudo evitar sorprenderse con esta información, por lo que empezó a fastidiar a Fiorella Rodríguez con la edad que tiene su nueva pareja. “¡Oye! Asalta cunas”, la llamó la ‘Urraca’.

Para calmar un poco a la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’, la actriz contó que ella no sabía que su actual pareja tenía esa edad cuando decidieron estar juntos, pues pensaba que tenía más de 30 años por su apariencia.

“Yo no sabía su edad y él no sabía la mía, yo de verdad pensé que estaba en base tres. Bueno lo vi de un metro noventa, lo vi súper varonil, de hecho que luego nos preguntamos la edad”, comentó.

Fiorella Rodríguez y su nueva pareja. (Instagram)

¿Cómo se conocieron?

En otro momento de la entrevista, Fiorella Rodríguez contó cómo fue que conoció a su actual pareja. De acuerdo a la actriz, todo empezó en el mes de marzo, cuando ella se encontraba saliendo de su relación con Jean Pierre Díaz.

Sorpresivamente ella recibió la reacción de una de sus historias de Instagram por parte de Iván Micol, a quien simplemente respondió con un gracias y no volvieron a tener contacto hasta semanas más tarde.

Según el joven español, él quedó impactado con las fotos de la exconductora de televisión, además que en su momento pensó que tenía entre 37 y 38 años. Asimismo, al enterarse que se encontraba soltera, decidió volver a escribirle.

A partir de ese momento ellos empezaron a hablar con bastante frecuencia, aunque no se veían por Fiorella vivía en Perú, mientras que él radicaba en España. No fue hasta meses más tarde que se conocieron en persona y descubrieron que había una fuerte química entre ambos, por lo que decidieron no separarse hasta el día de hoy.

SEGUIR LEYENDO