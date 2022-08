El poderoso consejo que Magaly Medina le dio a Florcita Polo y que ahora es viral en TikTok

Consejo de Magaly Medina se volvió viral en TikTok. (Foto: Composición Infobae)

Aunque se ha caracterizado por ser una mujer sin pelos en la lengua, Magaly Medina no duda en mostrar su lado más humano cuando una invitada rompe en llanto en su programa de espectáculos, Magaly TV La Firme. Así lo demostró cuando Florcita Polo Díaz confesó a nivel nacional que fue víctima de maltratos por parte de su aún esposo, Néstor Villanueva.

En dicha edición, del 23 de junio de este año, la ‘Urraca’ prestó atención a las desgarradoras declaraciones de la hija de Susy Díaz. Según dijo en aquel entonces, el cantante de cumbia la humillaba delante de sus hijos al punto que uno de ellos le pidió, entre lágrimas, que se divorciara de su padre. Fue así que ella se dio cuenta del daño que le hacía a su propia familia.

“Yo soy una hija de padres divorciados y no quería que mis hijos crezcan con padres separados, quería su felicidad por más que yo no sea feliz. Fueron muchos años que aguanté, muchas cosas hasta que llegó un momento que mi propio hijo me dijo que me divorcie. Ahí fue cuando yo tomé la decisión”, dijo.

Ante las dolorosas confesiones de Flor Polo, Magaly Medina envió un conmovedor mensaje sobre la importancia de tener amor propio. La presentadora de TV peruana jamás imaginó que sus palabras harían llorar a la empresaria, mucho menos que se volverían virales en la red social TikTok.

“Tienes que encontrarte a ti misma. Te vas a querer tanto que cuando se te acerque alguien que sientas que no te está tratando como tú te mereces, ni siquiera lo vas a mirar, ni vas a pestañear, porque te vas a querer tanto que el que venga a tu vida a aportarle, te va a tener que querer 100 veces más de lo que tú te quieres a ti”, dijo en un inicio.

“Es así como una merece ser querida, merece ser adorada, venerada, amada, cuidada, protegida. Más de lo que una puede hacer por sí misma. No tenemos que andar buscando que él me haga feliz, sino hacerte feliz primero a ti. Cuando ya eres feliz sola, ahí que alguien venga y que haga los méritos necesarios para que te ame el triple”, añadió.

Actualmente, su consejo se ha convertido en todo un trend en la aplicación china, donde hombres y mujeres se muestran identificados con las palabras de la ‘Urraca’ cuando al fin logran superar una fuerte ruptura amorosa. Incluso, ha llegado a ser compartido por usuarios que no necesariamente provienen de Perú, ni que conozcan a Magaly Medina.

Nacida en Huacho el 31 de marzo de 1963, Magaly Medina Vela es una popular periodista de espectáculos y productora de televisión peruana. Estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza; sin embargo, no terminó la carrera debido a que quedó embarazada.

Su primera aparición en TV fue en 1990, en el programa de debate Fuego Cruzado, donde criticó duramente la carrera de Augusto Ferrando. Luego, fue convocada para ser parte de la sección de espectáculos de El Noticiero de ATV.

Después de ganar experiencia con pequeños bloques y excelentes resultados en el rating, se hizo a cargo de un espacio que llevaría su propio nombre, el cual logró posicionarse como uno de los más vistos de la televisión peruana, hasta el día de hoy en cada una de sus versiones.

