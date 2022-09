Magaly Medina hace reflexión sobre la salud de Natalia Salas: “las mujeres tenemos que chequearnos”

(Magaly Tv La Firme).

Luego que la actriz peruana Natalia Salas anunciara que ha sido diagnosticada con cáncer de mama, Magaly Medina se pronunció sobre esta situación e hizo una importante reflexión sobre la prevención en la salud de las mujeres.

“Ella es una mujer joven y el cáncer, si es detectado a tiempo, siempre hay buenos resultados y expectativas de vida. Tiene que luchar y no puede decaer”, dijo la periodista en la última edición de su programa ‘Magaly Tv La Firme’.

“Ella lo está enfrentando con muchas ganas de vivir, que es como se debe de hacer... las mujeres siempre tenemos que chequearnos”, añadió la presentadora del programa de espectáculos.

Natalia Salas revela que tiene cáncer

El último miércoles 07 de setiembre, la reconocida actriz Natalia Salas sorprendió con una noticia inesperada a sus seguidores en redes sociales. La artista reveló que atraviesa complicados momentos luego de ser diagnosticada con cáncer de mama.

La exconductora de “América Hoy” contó en su cuenta de Instagram que deberá ser sometida a una mastectomía el sábado 10 de setiembre. A pesar de esta difícil etapa a la que ahora se enfrenta, Salas se ha mostrado como una mujer valiente y dispuesta a pelear con esta enfermedad.

La actriz peruana Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, explicó la actriz.

“Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación, pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado 10 de septiembre, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, expresó.

“Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo”, agregó.

Luego que su anuncio en redes se difundiera, su post se llenó de mensajes de apoyo de varios amigos, colegas y admiradores de Natalia Salas, quien aprovechó la ocasión para promover la importancia del chequeo preventivo.

“Si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear”, recalcó.

Entre los mensajes de los reconocidos artistas que le enviaron palabras de aliento, está el de Olga Zumarán. “Cualquier cosa me avisas @nataliasalasz. Te dejo en inbox mi celular, recuerda que también soy paciente oncológica, mi querida Nati linda”, comentó.

“Querida Natalia, Dios tiene el poder y con su energía divina, te llenará de fortaleza y lograrás salir de esto lo más pronto. Siempre con fe. Abrazo grande”, expresó Maju Mantilla.

Natalia Salas se comunicó con Anahí de Cárdenas

La artista contó que decidió contactarse con su colega Anahí de Cárdenas, quien ganó la batalla contra el cáncer de mama en mayo de 2020, para pedirle apoyo emocional pues hasta hace algunas semanas atrás los primeros médicos que la chequearon “no le encontraban nada malo” en su seno.

Fue la propia Anahí y la mamá de Natalia quienes la convencieron de pedir la opinión de un segundo especialista, donde tras un chequeo le confirmaron que tenía cáncer.

