‘Cuto’ Guadalupe calificó de “falta de respeto” el presente de Jefferson Farfán en Alianza Lima y espera que se retire

Alianza Lima consiguió una dura derrota en condición de local ante Universitario de Deportes en un duelo válido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Fue un 2-0 en contra que le impidió mantenerse en los primeros lugares del segundo certamen del año. Sin embargo, la noticia del día fue el ingreso de Jefferson Farfán con el marcador abajo, ya que no se le vio en la mejor forma física en su reaparición luego de diez meses. Justamente, Luis Guadalupe se pronunció al respecto y consideró como una falta de respeto que el delantero siga en actividad pese a sus problemas.

“Me parece una falta de respeto hacia la institución lo que ha venido sucediendo. Con todo mi corazón y el cariño que le tengo a mi sobrino Jefferson, espero que Roberto Guizasola, que es su amigo y hermano, sea la persona encargada de poder transmitirle a él que ya es momento de dar un paso al costado. Es triste ver una situación como la que sucedió ayer. Creo que es ahí donde se ven a los verdaderos amigos, donde tiene que decirte ‘¡Hey! Ya ganaste todo’”, comentó el ‘Cuto’ en una entrevista para GOLPERU.

Mala imagen al club y a hinchas

Del mismo modo, aseguró que la presencia y el hecho de que la ‘Foquita’ continúe en el club no es algo serio y tampoco un hecho que sea de imitar para los jugadores de las divisiones menores, mucho menos para los aficionados que se dieron cita en el estadio Alejandro Villanueva. “No es justo todo esto que está sucediendo porque ese respeto a tu compañero, a la institución. Pero vamos a las personas que manejan el club. Al entrenador, que es la persona encargada de imponer justicia. No me parece que estemos dando un buen mensaje al hincha que va al estadio, a la institución que está por encima de los futbolistas, y a los más jóvenes que vienen atrás, de que eso no está bien”, sostuvo.

El delantero ingresó en el clásico del fútbol peruano a poco del final en Matute. (Video: GOLPERU).

Por último, el exfutbolista dejó en claro que espera que el cotejo ante los ‘cremas’ haya sido el último en la carrera del atacante. “Espero que ayer haya sido el último partido de Jefferson porque creo que no se merece retirarse de esa forma”, concluyó.

Y es que a lo largo de la última semana se había rumoreado sobre el regreso de Jefferson Farfán a las canchas. De hecho, en un programa televisivo hubo una discordia entre los panelistas por la ‘primicia’ de que el jugador no iba a disputar el clásico del fútbol peruano. Sin embargo, en la previa del compromiso esta teoría se fue diluyendo y cogió mucha fuerza la presencia del ‘10 de la calle’.

Regreso de Jefferson Farfán

Finalmente, el propio club dio a conocer la noticia el mismo día del partido cuando en redes sociales subieron una foto con los convocados, en donde figuraba el delantero de 37 años. Pero no fue hasta los 84 minutos que el técnico Carlos Bustos optó por mandar a Farfán al campo de juego, pese a que el ‘score’ iba 2-0 en contra. De hecho, en los instantes previos, se pudo apreciar que se colocaba unas cintas sobre la rodilla izquierda para prevenir algún malestar. No obstante, lo que causó sorpresa fue su estado físico, pues se apreciaba con unos kilos de más, según las cámaras de la transmisión.

Ahora, la crítica de Guadalupe hacia ‘Jeffry’ es porque ha estado un largo tiempo de baja y ha seguido cobrando su sueldo, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho para volver al 100%. Justamente, ha podido salir campeón nacional el 2021 con Alianza Lima.

Palabras del entrenador

Quizás ante Universitario no era el momento para exponerlo, un hecho que fue respaldado por las declaraciones del técnico ‘blanquiazul’, que al término del duelo se refirió al futbolista. “Con Jefferson es día a día, yo no sé cómo terminó ahora”, dijo en conferencia de prensa. Por tal motivo, se espera que en los próximos días se puedan conocer más detalles.

Carlos Bustos conversó con Jefferson Farfán previo a su ingreso en el clásico. (GOLPERU)

