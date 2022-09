Los récords que pierde Alianza Lima después de derrota en el clásico

Alianza Lima vs Universitario: clásico del fútbol peruano en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2022.

Alianza Lima perdió el segundo clásico del año con un 0-2 en el estadio Matute. En contraste con el primer encuentro de los rivales históricos por el torneo Apertura, el conjunto ‘blanquiazul’ no pudo anotar a su favor, ni tampoco dejar su arco en cero. Por tal motivo, además de no llevarse puntos para la tabla, los récords que vinieron construyendo como equipo se quedaron en pausa sin lugar a reparación.

Según la información de Son Datos No Opiniones, los ‘íntimos’ cortaron su racha positiva de lo que podría haber sido nueve partidos sin perder. Serie que fueron sosteniendo desde la última jornada 18 de la primera mitad del año en el empate 1-1 ante ADT; hasta el empate con UTC por la fecha nueve del Clausura. El equipo ‘victoriano’ había logrado un total de cinco victorias y tres empates. Con el inconcluso triunfo ante Universitario, se hubiese sumado el noveno resultado positivo de la segunda parte de la campaña 2022.

Otra de las marcas si continuidad es la de ocho triunfos sin perder en calidad de local. Sumando los registros de la actual temporada, Alianza Lima había ganado todos sus duelos en el estadio Matute desde la fecha nueve del Apertura. Con UTC marcó un 1-0 en casa, posteriormente, sumó victorias con Carlos Stein (5-2), César Vallejo (2-0), Cienciano (1-0), Ayacucho (2-0), Sport Boys (3-1), Alianza Atlético (1-0) y, el último resultado positivo ante Sport Huancayo (1-0) por la octava fecha del Clausura.

Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo: resumen y gol del triunfo 'blanquiazul' por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Al añadir una derrota, los ‘blanquiazules’ pierden la serie de marcadores invictos en el torneo Clausura, dejando el privilegiado récord a Sporting Cristal. Los ‘rímenses’, por el contrario, mantienen nuevo duelos sin conocer la derrota, con cinco victorias, cuatro empates y 17 goles anotados a su favor.

Por el último, de acuerdo a las estadísticas del portal web de datos, Alianza Lima ya no dependería de sí mismo para obtener el título del torneo Clausura y así luchar por el bicampeonato nacional. Si no, más bien, ahora tendrá que guiarse de los resultados de sus contrincantes directos que, de momento, serían Cristal, Atlético Grau, Melgar, Cienciano y Universitario de Deportes. Las cinco escuadras locales marchan por encima de los ‘íntimos’ en la tabla de posiciones hasta la jornada diez.

Y en el caso hipotético que el torneo Descentralizado finalizara en este momento, el equipo de la Victoria habría perdido toda posibilidad de disputar la Copa Libertadores, pues se ubica en el sexto lugar del Clausura con 17 unidades y una diferencia de goles de cuatro. En relación al acumulado, no alcanzaría a clasificar de manera directa con un cupo peruano en el certamen continental. Con el partido frente a Universitario, se colocan sextos con 50 puntos realizados en 26 partidos, con 15 duelos ganados, cinco empatados y seis perdidos en la tabla Acumulada.

Tabla acumulada de la Liga 1 2022 tras jugarse Universitario vs Alianza Lima.

Próximos partidos de Alianza Lima en el torneo Clausura

Alianza Lima vs Cantolao: sábado 10 de setiembre a las 15:30

Alianza Lima vs Melgar: domingo 11 de setiembre a las 15:30 (partido reprogramado por la jornada seis)

Carlos Stein vs Alianza Lima: domingo 18 de setiembre a las 13:00

Alianza Lima vs San Martín: domingo 2 de octubre (hora por definirse)

Dato: Solo dos equipos le han podido ganar a Alianza Lima en el estadio Matute. Estos fueron sus dos máximos rivales: Sporting Cristal y Universitario. Los ‘Celestes’ lo hicieron por la jornada 16 del torneo Clausura 2021 con un 1-3.

