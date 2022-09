Carlos Bustos habló del arbitraje y la vuelta de Jefferson Farfán en Alianza Lima vs Universitario

Carlos Bustos habló tras derrota ante Universitario.

Carlos Bustos analizó la caída de Alianza Lima ante Universitario de Deportes por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El técnico del conjunto ‘íntimo’ opinó del arbitraje en el clásico del fútbol peruano y se refirió al regreso de Jefferson Farfán después de nueve meses.

“Fue partido complicado, donde hubo diferentes pasajes. Creo que habíamos arrancado bien, tuvimos 20 o 25 minutos muy buenos con tres o cuatro opciones muy claras para ponernos en ventaja, pero no lo pudimos hacer. El rival tuvo el balón en el primer tiempo, se liberó e hizo pie. Después, se abrió el partido por algo que nosotros somos firmes. Recibimos el gol de pelota parada”, inició el argentino en rueda de prensa.

“Después hubo una contra que derivo en la jugada del penal, la debo ver bien nuevamente, me dio la sensación que el jugador ya había perdido la pelota. Fue penal que a lo largo del año a nosotros no nos cobra”, complementó.

Carlos Bustos brindó conferencia tras caída de Alianza Lima ante Universitario por Liga 1.

Carlos Bustos siguió refiriéndose al accionar del juez en el clásico del fútbol peruano. “Del árbitro solo voy a decirte mi apreciación de lo que nos ha tocado en el torneo. En las ochos fechas que hemos jugado, no nos han cobrado once penales. Jugadas claras de penal. No hemos tenido la suerte que sea a favor de nosotros”, finalizó el DT ‘íntimo’.

La vuelta de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán volvió a disputar un partido oficial después de casi nueve meses. El delantero ingresó a los 84 minutos en reemplazo de Jairo Concha, no obstante, no pudo hacer mucho para voltear el resultado en el estadio Alejandro Villanueva. Su técnico Carlos Bustos se refirió a su regreso.

“Jefferson entrenó unos días durante la semana, se sintió bien y todos acordamos de que él podía estar algunos minutos”, fue lo primero que dijo el ‘gaucho’ respecto al exintegrante de la selección peruana.

Carlos Bustos se refirió al regreso de Jefferson Farfán.

“Jefferson hace mucho tiempo está trabajando para ver si puedo volver a las canchas bien como él quiere, de hecho está haciendo un gran esfuerzo. Más allá que le tocó entrar en desventaja, también habíamos planificado que esté diez minutos en el campo”, complementó.

Por último, Carlos Bustos fue consultado si Jefferson Farfán iba a ser más considerado a partir de este partido y su respuesta fue muy concreta: “Con Jefferson es día a día, yo no sé como terminó ahora”.

Jefferson Farfán jugó casi 15 minutos en Alianza Lima vs Universitario.

Alianza pierde paso en el Clausura

Con la derrota ante Universitario de Deportes con goles de Alexander Succar y Leonardo Rugel, los ‘blanquiazules’ sumaron dos partidos sin sumar de a tres. Previamente había empatado con Universidad Técnica de Cajamarca en condición de visitante. Estos resultados hacen que el equipo de Carlos Bustos se mantenga en la sexta casilla con 17 unidades a cuatro del líder, Sporting Cristal.

Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys en la siguiente jornada. Su partido está programado para el domingo 11 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú). El estadio todavía no se confirma. Su rival viene de igualar 1-1 con Ayacucho FC en la altura.

Alianza Lima chocará con Academia Cantolao. El compromiso se llevará a cabo el sábado 10 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo de Alejandro Apud empató sin goles con Universidad Técnica de Cajamarca en condición de local.

SEGUIR LEYENDO