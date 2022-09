Diego Rebagliati y Pedro García se pelearon en vivo al hablar de Jefferson Farfán

Los panelistas discutieron al plantear la posibilidad de la inclusión de la 'Foquita' en el clásico

Los periodistas Diego Rebagliati y Pedro García discutieron de manera acalorada al plantear el debate respecto a la participación del atacante ‘blanquiazul’, Jefferson Farfán, en el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes del próximo domingo.

El conductor del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes, Franco Cabrera, inició con la participación de Rebagliati que contaba con la información que la ‘Foquita’ sería parte de la convocatoria, pero durante su intervención fue interrumpido por García lo que provocó la incómoda situación.

“Me quedó dando vueltas esto que está hablando tanto la gente sobre Jefferson Farfán y me parecía raro, entonces dije ‘le voy a preguntar a Jefferson’, que más directo que ir a la fuente misma y la respuesta es contundente: No hay ninguna posibilidad que Farfán juegue el clásico, que ni está en lista”, expresó Rebagliati al momento que fue cortado por Pedro García.

El intercambio de frases prosiguió entre réplicas y reclamos que derivaron en un dialogo intermitente, pero acalorado:

Pedro García:

- “Claro pues ‘cuñado’”.

Diego Rebagliati:

- “Me desinflaste la llanta. Vamos a la pausa, Pedro ya sabía, Pedro ya sabía. Ya no digo, no ya no digo nada”.

Pedro García:

- “Un periodista serio, informado como tú ¿Cómo le das crédito al humo que Farfán juegue? No es serio hablar de eso. No era serio”.

Diego Rebagliati:

- Cambia de tema, cambia de tema”.

Pedro García:

- “No era serio hablar de eso. No tenía ni un minuto en un partido ¿Cómo va a jugar el clásico?”.

Diego Rebagliati:

- “Yo no tengo tus 28 años de experiencia”.

Pedro García:

- “No es un tema de experiencia”.

Diego Rebagliati:

- “Entonces, se me ocurrió la inocentada de preguntarle a Farfán”.

Pedro García:

- “Si tú lo llamas así, bueno llámalo así. Lo único que digo es como darle crédito a la versión dudosa y gaseosa de que Farfán pudiera jugar el clásico. No es serio”.

Diego Rebagliati:

- (Se quedó en silencio).

Pedro García:

- “Ahora, sí, se instaló la duda o la conversación en torno a eso, pero no era serio. Tú lo sabes, incluso tú has jugado fútbol, sabes que uno no pasa de no ser considerado entre los suplentes a jugar un clásico, sobre todo cuando están jugando bien los que juegan arriba”.

Diego Rebagliati le reclamó a Pedro García e intentó irse del programa en vivo al discutir por Jefferson Farfán

Franco Cabrera intentó regresar al tema con serenidad y se dirigió nuevamente a Rebagliati, pero la respuesta fue un reiterado reclamo sobre el incidente.

“No, no. Ya está. Perdón, pero nunca me he sentido tan ‘pelotudo’ en el programa y para sentirme ‘pelotudo’ ya estoy grande”, expresó el exjugador de Sporting Cristal. El conductor del programa replicó: “Entiendo tu fastidio”.

“Vamos a otro tema y vamos a la pausa mejor”, dijo Rebagliati, pero García volvió a retrucar lo dicho por Diego: “Es un buen tema el de Jefferson”.

“No. Has el programa tu solo, haces un monologo, haces el programa tu solo, tu contéstate, tu respóndete”, respondió enojado Rebagliati y García fue irónico al mencionar: “Si tu sigues y lo escuchas yo lo hago”.

“Mejor yo me voy. Has el programa solo. Tú decides que es importante, tú decides de que hay que hablar y de no hay que hablar”, vociferó Rebagliati.

Sin embargo, la discusión continuó en la tanda comercial y se filtró un fuerte insulto entre los protagonistas.

El programa prosiguió y en un momento Diego Rebagliati tomó la palabra para referirse al incidente y pidió disculpas: “Pido disculpas por lo que pasó en el primer bloque, pido disculpas, la gente no se merece una situación como esta”.

