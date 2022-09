Nelinho Quina destacó actuación de Universitario: “Nosotros calladitos vinimos a jugar un partido y lo ganamos”

El central 'merengue' consideró que la actuación de la U fue justa. El conjunto ya piensa en Boys para la siguiente jornada (Video: GOLPERU)

Nelinho Quina confesó sentirse satisfecho por el triunfo de la U en el clásico. Destacó que la efectividad no solo se mostró en la cancha, sino que también en la actitud del plantel al no confiarse. “Nosotros trabajamos bien hace mucho tiempo, lo que pasa es que muchas veces cuando no se ven los resultados, pensaban que hacíamos la cosas mal. Nosotros calladitos vinimos a jugar un partido y lo ganamos. Estamos felices”, aclaró el defensa central.

En esa línea, el jugador ‘merengue’ hizo un llamado de atención a los críticos del equipo crema. “Ustedes saquen sus conclusiones. Nosotros nunca hablamos, ustedes decían en que nosotros no teníamos nada, que teníamos bastantes defectos”, destacó el futbolista de 35 años.

Sobre el protagonismo de Alexander Succar en torno al penal convertido para el 0-2, la ‘Moto’ aclaró la supuesta discusión que hubo en el campo de juego. “En el club hay buenos pateadores. Alex (Succar) me dijo que quería patearlo (el penal) y lo hizo por nosotros”, anotó. Después del tanto anotado, el atacante de 27 años figura en la tabla de máximos goleadores de Universitario en esta temporada. Con cinco goles, igualó a Quina. “Bien por él, se lo merece, estoy muy feliz por él. Yo festejé el gol y me fui para atrás. El árbitro habrá visto algo (Sobre la expulsión de Succar)”.

El delantero puso el segundo de los 'cremas' por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

De la misma manera, el dorsal ‘8′ resaltó la actuación de Leonardo Rugel, al anotar para el triunfo parcial de la U. “Fue una jugada trabajada. Gracias a Dios, se la dio a Rugel porque lo viene buscando. Feliz que haya anotado un gol en este partido”. Por último, Nelinho admitió que se mantienen calmados con el triunfo y ya tienen planeados los próximos partidos con el fin de ascender en la tabla de posiciones. “Nosotros seguimos partido a partido. Ahora pensamos en Sport Boys (domingo 11 de setiembre a las 15:30). Vamos paso a paso, no nos mareamos por un resultado, seguimos trabajando callados”, concluyó el zaguero. Con el resultado obtenido, la U marcha en el quinto lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga 1 2022 con 17 unidades.

Incidencias después del Alianza Lima vs Universitario

La celebración del conjunto ‘estudiantil’ no pudo ser completa pues la jornada en el estadio Matute tuvo episodios de violencia física, de acuerdo a lo denunciado por Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, y el mismo club en comunicado oficial. “Rechazamos los actos de violencia de los que fueron víctimas nuestro preparador físico Guido Thompson y nuestro futbolista Rodrigo Vilca; el primero de ellos terminó con una herida en la cabeza y nuestro jugador, con un corte y contusión en la frente. Hinchas ubicados en la tribuna oriente lanzaron objetos contundentes mientras el comando técnico y primer equipo se dirigía a los camerinos tras finalizar el clásico”, indicó el documento publicado en redes sociales.

En el contexto de justicia, Ferrari se pronunció para indicar que, desde la administración, se hará efectiva la queja y solicitud a la Liga 1 y la Comisión de Disciplina de la FPF por lo acontecido en el estadio Matute. “Un triunfo se disfruta, las agresiones se denuncian y castigan, lo de hoy es injustificable. Esto no debe pasar desapercibido”, anotó en su cuenta oficial de Twitter.

Comunicado de Universitario por agresión en contra de sus integrantes.

SEGUIR LEYENDO