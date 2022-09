Leonardo Rugel, el tumbesino de 21 años que abrió el marcador para Universitario en el clásico ante Alianza Lima

El defensa que entró en lugar del lesionado Federico Alonso logró el primero de los 'merengues'. (Video: GOLPERU).

Leonardo Rugel fue la sensación con gol en el clásico del fútbol peruano. En primer lugar, el futbolista natal de Tumbes sorprendió con su inclusión en el campo de juego, pues no fue netamente planificada. Apenas durante los primeros minutos del cotejo, Federico Alonso, que arrancó desde la nómina titular, sufrió una lesión y tuvo que salir de la cancha. Carlos Compagnucci analizó rápidamente los componentes de su banquillo y decidió que el zaguero de 21 años entraría como recambio.

Se llevaron a cabo las primeras acciones por parte de las dos escuadras; sin embargo, no encontraron la efectividad en el arco rival durante el primer tiempo del duelo. No fue hasta la segunda parte del enfrentamiento que apareció el central, sin ninguna asistencia y libre de marca, para anotar el primer tanto del partido. Con esto, Universitario se colocaba arriba, con la mínima ventaja, en calidad de visita. A nivel individual, el tumbesino anotó su primer gol en clásicos y en la Liga 1 2022. Asimismo, es el segundo tanto de toda su carrera deportiva.

Además, según la información de Son Datos No Opiniones, el canterano de la ‘U’ se ha convertido en el futbolista número 49 del equipo ‘merengue’ que anota en un clásico en este último siglo (desde 2001 al 2022). El primero de este siglo con el cuadro ‘crema’ lo hizo Gregorio Bernales (el cotejo terminó en empate 2-2).

Gol de Leonardo Rugel en el Alianza vs Universitario

Influencia de Compagnucci en el juego de Rugel

Detrás de sus actuaciones en los partidos oficiales de Universitario, Leonardo Rugel destacó al estratega argentino como uno de sus principales mentores en relación a su juego. El director técnico del combinado ‘crema’ viene desempeñando su papel no solo a nivel deportivo, sino también aporta con lo mental, de acuerdo a palabras del zaguero. “El Profe (Carlos Compagnucci) se me acercó antes de los partidos que vine jugando y me viene aconsejando en qué cosas tengo que mejorar. En el tema de la confianza, me dice que me sienta seguro con lo que haga y siento que el equipo va bien”, anotó en declaraciones para la prensa durante la presente campaña 2022.

El central, a su corta edad, fue formado en las divisiones menores de la ‘U’. Sin embargo, como futbolista profesional, debutó con la camiseta de UTC de Cajamarca en la temporada 2019/20, donde solo jugó dos partidos y acumuló una tarjeta amarilla. Al siguiente año, volvió a la institución de Ate desde las reservas.

El zaguero y anotador en el clásico, considera que el trabajo del DT aporta para lo colectivo de la U. (Video: Universitario/GOLPERÚ)

A inicios del año 2021, fue tomado en cuenta para integrar las filas del primer equipo, con contrato hasta finales del 2022. “Mientras yo siga aquí en el club, voy a seguir dando todo de mí. Aportando al equipo y demostrando de qué estoy hecho”, anotó el jugador en relación a su permanencia.

Hasta el momento, Rugel suma dos goles en 18 partidos con la camiseta del equipo ‘estudiantil’. Ha participado activamente de la Liga 1, Copa Bicentenario y Copa Libertadores. En este último certamen internacional, el central registra tres apariciones en la edición 2021. Arrancó desde la lista titular y completó los 90 minutos en el campo.

Dato: Leonardo Rugel inició en el fútbol desde la Copa Perú en las ligas distritales de Tumbes jugando por Club Social Amigos del Miramar y el Sport Progresistas Los Pinos. A mediados del 2017, llegó a Universitario.

