Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: clasificación y puntajes tras final de la Semana 2

Estados Unidos lidera la VNL Femenina 2026 tras el desarrollo de las dos primeras semanas. Crédito: FIVB

La segunda semana de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 llegó a su fin dejando varios resultados importantes que van dando forma a la tabla de posiciones. Tras el desarrollo de 36 encuentros, la clasificación empieza a perfilarse y la lucha por acceder a la fase final del torneo se vuelve cada vez más intensa y atractiva, con varios equipos separados por apenas unos puntos y sin margen para el error en lo que resta de la fase preliminar.

En la parte alta, Estados Unidos y Brasil se consolidan como los grandes protagonistas del torneo al compartir el liderato con un registro de siete victorias y apenas una derrota. El conjunto norteamericano se ubica en la cima por diferencia de sets, pese a igualar en 20 puntos con la selección sudamericana, que también sostiene un rendimiento de altísimo nivel en la competencia.

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Tabla de posiciones de la VNL Femenina 2026

Las 18 selecciones protagonistas luchan por llegar a la ronda por el título. Cada una ha disputado ya ocho encuentros entre la Semana 1 y la Semana 2, acumulando puntos que las ubican en la tabla de posiciones de la siguiente manera. La atención no solo está puesta en la parte alta, sino también en los puestos de abajo, donde varias selecciones pelean por evitar el descenso.

A continuación, la clasificación completa de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026:

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 tras la Semana 2. Crédito: Dosis de Voleibol

Lo que dejó la segunda semana

Estados Unidos cerró una semana prácticamente perfecta en lo colectivo, firmando actuaciones sólidas y contundentes que le permitieron sumar triunfos clave ante República Dominicana, República Checa, Italia y Serbia. Estos resultados no solo le aseguran mantenerse en la parte más alta de la clasificación, sino que además confirman su condición de firme candidato al título en esta edición de la Liga de Naciones.

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Brasil respondió con la misma intensidad competitiva, mostrando regularidad y poderío en varios de sus encuentros. El conjunto sudamericano se impuso a Francia, Bélgica y China, aunque sufrió una ajustada derrota ante Alemania en su último compromiso de la jornada. A pesar de ese tropiezo, logró sostener el mismo puntaje que Estados Unidos, manteniendo así una pelea directa en la cima del torneo.

Detrás de los líderes, Italia se consolida como el principal perseguidor con 18 unidades, cerrando el podio. Muy cerca aparecen Polonia (17) y Japón (16), selecciones que no pierden el paso y continúan firmes en la lucha por los primeros puestos. Más atrás, Turquía, Canadá y China siguen en zona de clasificación, aunque con un margen cada vez más estrecho que las obliga a no fallar en lo que resta de la fase preliminar.

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En la zona media de la tabla, Países Bajos, República Checa y Alemania todavía mantienen opciones matemáticas de meterse entre los ocho mejores, aunque necesitarán una recta final casi perfecta para lograrlo. En tanto, Serbia, Bélgica y Tailandia intentan mantenerse en carrera, conscientes de que cualquier tropiezo podría alejarlas definitivamente de la pelea.

Las estadounidenses lograron su segunda victoria en la semana 2 de la competencia. (volleyballworld)

En la parte baja, Ucrania, Bulgaria y República Dominicana continúan comprometidas con los últimos puestos, en una lucha directa por salir del fondo de la clasificación. El caso más delicado es el de Francia, que cierra la tabla con apenas cuatro puntos tras ocho partidos disputados, situación que la obliga a reaccionar de inmediato si quiere evitar el descenso.

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Lo que viene en la VNL 2026

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 continuará con la tercera semana de competencia, una etapa decisiva en la que comenzarán a perfilarse los equipos que llegarán con ventaja a la fase final del torneo. Con la cima completamente ajustada y varias selecciones separadas por muy pocos puntos, el margen de error es mínimo y cada partido puede marcar diferencias clave en la clasificación.

Solo ocho equipos avanzarán a la ronda final, por lo que la tensión irá en aumento en esta recta decisiva de la fase preliminar, donde cada punto empieza a valer tanto como una victoria.