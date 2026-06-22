DNI electrónico 3.0: qué beneficios tiene y por qué Reniec impulsa su uso

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

El DNI electrónico 3.0 se ha convertido en el único documento que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emite para nuevos trámites de inscripción, renovación, duplicado y rectificación de datos. La medida forma parte de un proceso de modernización que busca fortalecer la seguridad de la identidad de los ciudadanos y facilitar el acceso a servicios digitales cada vez más utilizados en el país.

Aunque el tradicional DNI azul para adultos y el DNI amarillo para menores dejaron de imprimirse, ambos continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento indicada en cada documento. Mientras tanto, la nueva versión electrónica incorpora un chip criptográfico, mayores medidas de seguridad y herramientas que permiten realizar trámites, validar la identidad y firmar documentos con respaldo legal, convirtiéndose en una pieza clave para la transformación digital del Estado peruano.

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¿Cuáles son las características tecnológicas del DNI electrónico versión 3.0?

El DNI electrónico 3.0 representa un importante avance respecto a sus versiones anteriores. Uno de sus principales atributos es la incorporación de 64 elementos de seguridad, cuadruplicando los 16 mecanismos que incluía el DNIe 2.0.

Entre estas características destacan:

Chip criptográfico de última generación , diseñado para proteger la información personal mediante algoritmos de cifrado avanzados.

Código QR único , que permite verificar la autenticidad del documento de forma rápida en plataformas físicas y digitales.

Tarjeta fabricada 100 % en policarbonato , material mucho más resistente al calor, la humedad y los rayos ultravioleta.

Textos e imágenes microscópicas de alta resolución , difíciles de reproducir o falsificar.

Hologramas de seguridad y un sello central inspirado en el Inti Raymi que añaden nuevas capas de autenticación.

Además de la tecnología, el documento presenta un diseño renovado con elementos que representan la identidad peruana. En su parte frontal aparece el gallito de las rocas, ave nacional, mientras que el reverso incorpora un tejido ashaninka, la marinera con caballo de paso y las ruinas de Chan Chan. La imagen de Machu Picchu permanece como uno de los principales símbolos del documento.

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El chip también almacena información fundamental para la identificación digital, entre ella:

Certificado de autenticación digital .

Certificado de firma digital con validez jurídica.

Datos biométricos , como huellas dactilares y reconocimiento facial.

Mecanismos de verificación que fortalecen la protección frente a intentos de suplantación de identidad.

Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales novedades del DNIe 3.0 es que incorpora un chip con tecnología NFC (Near Field Communication), similar a la utilizada en tarjetas bancarias o sistemas de pago sin contacto.

Gracias a esta tecnología, el ciudadano puede acreditar su identidad simplemente acercando el documento a un teléfono celular compatible, sin necesidad de conectar lectores físicos mediante cables.

Entre las principales ventajas del sistema destacan:

Validación rápida de identidad desde un smartphone con NFC habilitado.

Mayor seguridad en procesos de autenticación digital.

Reducción de tiempos en trámites presenciales y virtuales.

Compatibilidad con plataformas que utilizan certificados digitales.

Para utilizar esta función es necesario contar con un celular compatible con NFC y aplicaciones preparadas para leer el chip del documento.

Dependiendo de la versión del DNI electrónico y del servicio utilizado, el sistema puede solicitar el código CAN, impreso en la tarjeta, además del PIN personal de seis dígitos, lo que agrega una capa adicional de protección para evitar accesos no autorizados.

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Esta tecnología también facilita la validación de identidad en servicios públicos y privados que requieren verificar la autenticidad del documento de manera inmediata.

Cómo realizar firmas digitales seguras con la misma validez que la firma manuscrita

Uno de los beneficios más importantes del DNI electrónico 3.0 es la posibilidad de realizar firmas digitales con la misma validez jurídica que una firma manuscrita.

El certificado digital almacenado dentro del chip permite garantizar dos aspectos fundamentales:

La autenticidad de quien firma el documento.

La integridad del contenido, evitando modificaciones posteriores sin que estas sean detectadas.

Gracias a esta herramienta es posible gestionar diversos procedimientos sin necesidad de acudir físicamente a una oficina, reduciendo tiempos y desplazamientos.

La firma digital puede utilizarse para diferentes gestiones electrónicas, incluyendo trámites con entidades públicas y privadas que aceptan certificados digitales.

Mediante teléfonos compatibles con NFC y plataformas especializadas, el usuario puede validar su identidad y completar procesos de firma sin utilizar lectores externos, aprovechando las capacidades incorporadas en el nuevo documento.

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Esta funcionalidad también forma parte del proceso de digitalización de servicios estatales y del fortalecimiento del comercio electrónico, impulsando una interacción más segura entre ciudadanos e instituciones.

El plan de Reniec para la masificación del DNIe y el retiro del DNI azul

Reniec inició un proceso de transición para que el DNI electrónico 3.0 se convierta en el formato predominante en todo el país.

Desde la implementación de esta medida, la entidad dejó de imprimir el DNI azul y el DNI amarillo, aunque ambos continúan siendo válidos hasta el vencimiento consignado en cada documento.

La institución informó que ya ha entregado más de un millón de DNI electrónicos 3.0, cifra que se suma a los millones de ciudadanos que ya contaban con versiones anteriores del DNIe.

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El objetivo es ampliar progresivamente el uso de la identidad digital y preparar el camino para nuevos servicios electrónicos, entre ellos el voto digital que la ONPE proyecta incorporar en los procesos electorales.

Los nuevos documentos mantienen una vigencia de:

10 años para los mayores de edad.

3 años para los menores de hasta 12 años.

Reniec también busca que el DNI electrónico impulse el acceso a plataformas digitales del Estado, facilite la autenticación de identidad y fortalezca la seguridad en operaciones realizadas por internet.

Tasas vigentes y cómo solicitar el cambio de formato de forma presencial

Una fila diversa de personas, desde un niño hasta un adulto mayor, avanza sonriente hacia un dispositivo digital que muestra el logo de Reniec, simbolizando la transición inclusiva a la identidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean migrar al DNI electrónico 3.0, Reniec mantiene las siguientes tasas oficiales:

S/ 30 para cambiar del DNI azul al DNI electrónico (código 02121), tarifa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

S/ 41 para renovación de mayores que ya cuentan con DNI electrónico (código 00525).

S/ 41 para menores con DNIe que cumplen 17 años (código 00521).

Las personas que solo tuvieron DNI de menor deben realizar el procedimiento de manera presencial.

El trámite puede iniciarse hasta 60 días antes del vencimiento del documento. En el caso del cambio al DNI de adulto, es obligatorio acudir personalmente para registrar huellas dactilares y actualizar la fotografía.

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El procedimiento presencial comprende los siguientes pasos:

Realizar el pago correspondiente mediante Págalo.pe, Banco de la Nación, Agente BCP, Yape u otros canales habilitados. Acudir a una oficina de Reniec o un Centro MAC con los requisitos solicitados. Registrar la información biométrica y recibir un ticket con la fecha estimada de entrega. Verificar el estado del trámite hasta que aparezca al 100 % y recoger el documento personalmente.

Reniec también informó que el trámite es gratuito para personas con discapacidad permanente que presenten carné del Conadis, mientras que los mayores de 60 años reciben un DNI con la indicación “no caduca”, manteniendo la validez permanente del documento.