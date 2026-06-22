Pago de miembro de mesa 2026: LINK y teléfonos para cobrar los S/ 165 desde este lunes

Un miembro de mesa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú muestra 165 soles en billetes y monedas, el monto correspondiente a su compensación por participar en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde este lunes 22 de junio, más de 270.000 ciudadanos y ciudadanas que ejercieron el cargo de miembro de mesa en una de las mesas instaladas dentro del territorio nacional durante la reciente Segunda Elección Presidencial (SEP) empezarán a recibir una compensación económica de S/ 165, de acuerdo con la modalidad de pago que registraron ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El monto equivale al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT) y fue establecido como compensación económica por la Ley n.° 32231. La ONPE, responsable de la entrega, informó que el pago se realizará mediante distintas modalidades, según la elección registrada por cada miembro de mesa.

PUBLICIDAD

En la antesala de la primera vuelta, los ciudadanos seleccionados mediante sorteo público pudieron registrarse ante la ONPE y escoger una de las opciones habilitadas. Para la segunda vuelta, quienes no lo habían hecho tuvieron la posibilidad de registrarse o de modificar su modalidad de cobro a través de un trámite ante la mesa de partes del organismo electoral.

LINK y teléfonos para consultar el pago de los miembro de mesa

Para el seguimiento del pago, la ONPE habilitó un enlace dirigido a quienes fueron miembros de mesa en la SEP: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni

Además, se mantienen canales de atención para consultas:

Correo electrónico: informes@onpe.gob.pe

Línea gratuita: 0800-00513

Asistente virtual (WhatsApp): +51 995404991

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Modalidades para recibir los S/ 165 para miembros de mesa

La ONPE ofreció tres opciones para el pago de la compensación a quienes cumplieron funciones como miembros de mesa en la SEP:

Depósito en cuenta del Banco de la Nación , Banco de Crédito del Perú (BCP) , BBVA o Scotiabank .

Depósito a través de la billetera digital YAPE .

Cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

La entrega se realizará en función de la modalidad registrada por cada ciudadano. En los casos en que la transferencia sea rechazada por la entidad bancaria —ya sea como depósito o mediante YAPE—, se habilitará el cobro en ventanilla en el Banco de la Nación.

PUBLICIDAD

Cronograma de pago y conceptos para identificar el abono a miembros de mesa

De acuerdo con el cronograma difundido, los depósitos en cuentas bancarias y mediante YAPE se efectuarán entre el 22 y el 24 de junio. La ONPE indicó que los abonos podrán identificarse bajo conceptos específicos, según la entidad:

BCP: Movilidad.

BBVA: A/TR Oficina Nacional de Proce.

Scotiabank: Tbk-pagos varios.

Banco de la Nación: Abono/Cargo por regularización.

YAPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

Para quienes eligieron la modalidad de cobro presencial, la ONPE precisó que desde el jueves 25 podrán acercarse a una ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación del país.

Ese canal también estará disponible para los miembros de mesa que asumieron el cargo estando en la fila de electores, para quienes nunca se registraron, y para ciudadanos que no puedan cobrar por otra vía debido al rechazo de la transferencia. En esos casos, bastará con presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

PUBLICIDAD