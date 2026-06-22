Pago de miembro de mesa 2026: LINK y teléfonos para cobrar los S/ 165 desde este lunes

Desde este lunes 22 de junio, más de 270.000 ciudadanos y ciudadanas que ejercieron el cargo de miembro de mesa en una de las mesas instaladas dentro del territorio nacional durante la reciente Segunda Elección Presidencial (SEP) empezarán a recibir una compensación económica de S/ 165, de acuerdo con la modalidad de pago que registraron ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El monto equivale al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT) y fue establecido como compensación económica por la Ley n.° 32231. La ONPE, responsable de la entrega, informó que el pago se realizará mediante distintas modalidades, según la elección registrada por cada miembro de mesa.
PUBLICIDAD
En la antesala de la primera vuelta, los ciudadanos seleccionados mediante sorteo público pudieron registrarse ante la ONPE y escoger una de las opciones habilitadas. Para la segunda vuelta, quienes no lo habían hecho tuvieron la posibilidad de registrarse o de modificar su modalidad de cobro a través de un trámite ante la mesa de partes del organismo electoral.
LINK y teléfonos para consultar el pago de los miembro de mesa
Para el seguimiento del pago, la ONPE habilitó un enlace dirigido a quienes fueron miembros de mesa en la SEP: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni
Además, se mantienen canales de atención para consultas:
- Correo electrónico: informes@onpe.gob.pe
- Línea gratuita: 0800-00513
- Asistente virtual (WhatsApp): +51 995404991
Modalidades para recibir los S/ 165 para miembros de mesa
La ONPE ofreció tres opciones para el pago de la compensación a quienes cumplieron funciones como miembros de mesa en la SEP:
- Depósito en cuenta del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank.
- Depósito a través de la billetera digital YAPE.
- Cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.
La entrega se realizará en función de la modalidad registrada por cada ciudadano. En los casos en que la transferencia sea rechazada por la entidad bancaria —ya sea como depósito o mediante YAPE—, se habilitará el cobro en ventanilla en el Banco de la Nación.
PUBLICIDAD
Cronograma de pago y conceptos para identificar el abono a miembros de mesa
De acuerdo con el cronograma difundido, los depósitos en cuentas bancarias y mediante YAPE se efectuarán entre el 22 y el 24 de junio. La ONPE indicó que los abonos podrán identificarse bajo conceptos específicos, según la entidad:
- BCP: Movilidad.
- BBVA: A/TR Oficina Nacional de Proce.
- Scotiabank: Tbk-pagos varios.
- Banco de la Nación: Abono/Cargo por regularización.
- YAPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Para quienes eligieron la modalidad de cobro presencial, la ONPE precisó que desde el jueves 25 podrán acercarse a una ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación del país.
Ese canal también estará disponible para los miembros de mesa que asumieron el cargo estando en la fila de electores, para quienes nunca se registraron, y para ciudadanos que no puedan cobrar por otra vía debido al rechazo de la transferencia. En esos casos, bastará con presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI).
PUBLICIDAD
Más Noticias
Clima hoy en Perú: temperaturas para Iquitos este 21 de junio
El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
José Balcázar llevó a sus dos hijas a audiencia privada con el Papa León XIV y la primera dama gestionó privilegios
La delegación peruana en el Vaticano sumó trece integrantes, un número superior al permitido por protocolo, y la visita se realizó con máxima reserva, sin cobertura de medios
DNI electrónico 3.0: qué beneficios tiene y por qué Reniec impulsa su uso
La modernización del Documento Nacional de Identidad deja atrás la emisión de los formatos tradicionales y apuesta por una credencial más segura, resistente y preparada para realizar trámites y servicios digitales en todo el país
Pensión 65: cómo consultar con DNI si estás afiliado al programa y revisar si figuras en el padrón de beneficiarios
Miles de personas pueden comprobar en línea si acceden a la subvención económica, revisar las condiciones de acceso y conocer el proceso para recuperar el apoyo si perdieron el beneficio
Ian Wisdom explicó la clave del triunfo de Sporting Cristal ante CNI: “Sabíamos que sería un rival duro”
El autor del gol decisivo de los celestes en la Copa Caliente destacó que el equipo logró controlar el juego con la posesión del balón para imponerse y remarcó que el plantel mantiene como objetivo principal alcanzar el campeonato
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD