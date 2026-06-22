Camila Domínguez sorprende a Christian Domínguez con tierno mensaje por el Día del Padre: “Te amo con todo mi corazón”

Camila Domínguez, hija mayor del cumbiambero Christian Domínguez, le envió un mensaje cariñoso por el Día del Padre mientras él se encontraba en un concierto, en un gesto que el propio cantante compartió públicamente y que pone en evidencia la reconciliación entre ambos tras meses de distanciamiento.
El mensaje fue revelado por el propio Christian Domínguez en un video que publicó en sus redes sociales con motivo del Día del Padre, el 21 de junio. En el material, el líder de la Gran Orquesta Internacional reunió momentos con sus hijos biológicos y también con los hijos de su esposa Karla Tarazona, quienes lo consideran una figura paterna.
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Lo que más llamó la atención fue la inclusión de una conversación de chat con Camila, a quien tiene guardada en su agenda de contactos como ‘Camila Mi Reina’.
El texto que la joven le envió mientras él estaba en un escenario fue directo y emotivo: "Dios te bendiga. Ya casi es el Día del Padre. Dios te bendiga y te dé una buena noche de trabajo. Te amo con todo mi corazón y te extraño también. Ojalá cuando vengas nos podamos ver lo más rápido que se pueda“, escribió Camila. Domínguez le respondió con un video desde su presentación y, según contó, luego fue a cenar con su primogénita para celebrar la fecha.
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El cantante, Christian Domínguez, publicó en sus redes sociales y emotivo video recopilando todos los momentos, actuaciones y encuentros que ha tenido con sus tres hijos biológicos y los dos hijos mayores de Karla Tarazona. Sorprendió ver el mensaje y acercamiento que tuvo con su hija mayor, Camila, con quien ha tenido algunos enfrentamientos en los últimos meses. Video: Instagram Christian Domínguez
Un vínculo reconstruido con condiciones
El gesto de Camila cobra mayor peso considerando el historial de la relación entre padre e hija. En octubre de 2025, la joven reveló públicamente a través de un live en redes sociales que llevaba cuatro meses sin comunicación con su padre, a quien atribuyó el distanciamiento en parte a la presencia de Karla Tarazona en su vida.
“¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, declaró en aquel momento.
El proceso de acercamiento comenzó en abril de 2026, cuando ambos retomaron el contacto en el marco del proceso legal que Domínguez inició contra Melanie Martínez —madre de Camila— por presunta alienación parental. Melanie Martínez confirmó el reencuentro, aunque fue cautelosa sobre las motivaciones del cantante.
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“Solamente espero que no esté utilizando esto para limpiar la pésima imagen como padre que se ha ganado él solo por sus propias acciones”, declaró en ese entonces.
Camila puso sus propias condiciones para retomar el vínculo. Según relató Martínez en una entrevista posterior, la joven le dijo directamente a su padre: “Primero, vamos a terapia y vamos a ver cómo solucionar el problema”. La exigencia de acompañamiento psicológico como punto de partida marcó el ritmo del proceso de reconciliación entre ambos.
Una celebración extendida a toda la familia
El Día del Padre encontró a Christian Domínguez rodeado de sus tres hijos biológicos —Camila, Valentino y María Cataleya— y también de los hijos mayores de Karla Tarazona con Leonard León, Stefano y Alessandro, quienes lo reconocen como figura paterna.
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Según detalló América TV, el cantante asistió al colegio de Valentino y compartió momentos con los tres menores, para luego reunirse con María Cataleya en su propio centro educativo, donde hubo una pequeña celebración por la fecha. “Celebrando mi día con mis peques. Los amo”, escribió en Instagram junto a una fotografía con cada uno de los hijos de Tarazona.
La pequeña María Cataleya, hija de Domínguez con Pamela Franco, fue diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a inicios de 2026. Pese a las tensiones legales entre Franco y Domínguez, la cantante ha sido enfática en que nunca alejará a la niña de su padre.
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"Jamás voy a alejar al papá de mi hija y eso lo he dicho mil veces. Los temas que hemos tenido en algún momento han sido de dos personas adultas, mi hija no tiene nada que ver“, declaró Franco en declaraciones a América TV.
El contexto del Día del Padre llega en medio del proceso legal que Domínguez mantiene contra Melanie Martínez y Pamela Franco por presunta difamación, luego de que ambas realizaran declaraciones públicas sobre su rol como padre. Melanie Martínez ha sostenido que sus comentarios se basaron en hechos reales y que no piensa retractarse, mientras que el proceso sigue su curso judicial.
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