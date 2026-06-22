Día Internacional del Volkswagen Escarabajo: por qué y desde cuándo se conmemora la fecha que recuerda el origen del “auto del pueblo”

Aunque carece de reconocimiento institucional, la efeméride se repite desde 1995 por iniciativa de Alexander Gromow y se apoya en redes de aficionados que organizan exhibiciones, desfiles y caravanas en distintos países (Andina)

El Día Internacional del Volkswagen Escarabajo se celebra cada 22 de junio como un tributo a la trayectoria del Volkswagen Tipo 1. La conmemoración se realiza desde 1995, por iniciativa de Alexander Gromow, y adopta esa fecha porque el 22 de junio de 1934 se firmó un contrato que puso en marcha el desarrollo del vehículo.

La jornada no figura como una celebración oficial de alcance global, pero se mantiene viva por la actividad de clubes y aficionados, que organizan encuentros, exhibiciones y desfiles para mostrar unidades restauradas, compartir historias de uso y preservar la memoria del modelo.

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En distintas reseñas históricas se lo describe como un automóvil de dos puertas, con motor trasero y tracción trasera. Su apodo más difundido, “Escarabajo”, se asocia a su silueta redondeada y compacta. Con el tiempo, el vehículo se consolidó como uno de los emblemas más reconocibles de la industria automotriz.

Desde cuándo se conmemora y qué hecho fijó la fecha

Clubes y aficionados de distintos países adoptaron el 22 de junio como una jornada para recordar el origen de uno de los modelos más emblemáticos de la industria. (EFE)

La elección del 22 de junio responde al origen del proyecto: ese día de 1934 se firmó un contrato para poner en marcha el desarrollo del automóvil. La conmemoración anual se instaló décadas después: 1995 aparece como el año de arranque del Día Internacional, impulsado por Alexander Gromow, vinculado a un club de entusiastas con sede en Brasil.

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La propuesta apuntó a crear una fecha común para reunir a seguidores de distintos países en torno a un mismo modelo. La iniciativa necesitó acuerdos con clubes dedicados al Escarabajo en distintas regiones, lo que facilitó que la conmemoración se extendiera y se repitiera con frecuencia anual.

Aunque la celebración carece de reconocimiento institucional mundial, su continuidad quedó asociada a la cultura de clubes: la fecha funciona como punto de encuentro para actividades organizadas por grupos de fanáticos y propietarios que exhiben vehículos, coordinan caravanas y planifican concentraciones.

La efeméride también opera como disparador para recordar el contexto de creación del “coche del pueblo” y la etapa inicial del diseño, que precedió a su llegada al mercado.

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El origen del “auto del pueblo” y el inicio del proyecto

Antes de convertirse en un ícono mundial, el Escarabajo atravesó una etapa de planificación y desarrollo que sentó las bases de su identidad mecánica. (AFP)

El modelo se conoce como Volkswagen Escarabajo, aunque originalmente se lo identificó como Volkswagen Tipo 1. Su concepción se ubica en la década de 1930 en Alemania, en un marco donde se buscaba un automóvil accesible para uso masivo.

Las reconstrucciones históricas sitúan un primer tramo de definiciones entre 1933 y 1934, con reuniones de trabajo para discutir el diseño y, posteriormente, la firma del acuerdo que dio curso al desarrollo del vehículo. La idea se planteó como un proyecto de movilidad popular, resumido en el concepto de “coche del pueblo”.

Algunas síntesis señalan 1938 como año de lanzamiento al mercado. Aun con diferencias de enfoque entre cronologías divulgativas, el 22 de junio de 1934 se repite como fecha simbólica por su valor de “inicio formal” del proyecto que más tarde desembocó en el modelo definitivo.

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En el plano técnico, el Escarabajo se describe como un vehículo de configuración simple, con motor trasero y tracción trasera, rasgos que contribuyeron a su identidad mecánica y a una reputación ligada a la durabilidad.

Cómo se celebra hoy y qué representa para sus seguidores

Caravanas, exposiciones y encuentros forman parte de las actividades con las que los seguidores del Escarabajo celebran una de las fechas más importantes de su comunidad. (AFP)

El Día Internacional del Volkswagen Escarabajo suele traducirse en actividades presenciales impulsadas por comunidades de entusiastas: exposiciones, concentraciones en plazas o predios, recorridos en caravana y jornadas para mostrar unidades conservadas en estado original o restauradas.

La fecha, además, sirve para subrayar la persistencia del modelo en distintos países. Algunas reseñas ubican su fabricación inicial en Wolfsburg, Alemania, desde 1938 hasta 1978, y mencionan una continuidad posterior en otros mercados, con foco en América Latina, con producción en países como México, Brasil y Venezuela.

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En este tipo de conmemoraciones, el vehículo aparece como objeto cultural: no sólo se exhibe como pieza de colección, también se recuerda como alternativa de transporte popular y como diseño reconocible a primera vista por su forma redondeada.

La efeméride del 22 de junio se mantiene, así, como una cita anual para una comunidad dispersa que comparte un mismo punto de referencia: el día que se asocia al arranque del proyecto del Escarabajo y la decisión de recordarlo cada año desde 1995.